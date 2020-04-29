Автомобили «ГАЗель NEXT» начали оснащать новой системой безопасности

https://static.news.ru/photo/fff3064a-8a4f-11ea-8811-fa163e074e61_660.jpg Фото: MIT Russia/Global Look Press

Автомобили «ГАЗель NEXT» начнут оснащать фронтальными подушками безопасности. Специалисты Горьковского автозавода постепенно внедрят новую систему пассивной безопасности. В скором времени она будет распространена на весь модельный ряд лёгких коммерческих автомобилей семейства NEXT.

Подушка безопасности водителя войдёт в базовую комплектацию. Также можно будет установить подушки безопасности для двух пассажиров переднего ряда. Эта опция станет доступной в ближайшее время.

Новая система пассивной безопасности включает в себя фронтальную подушку безопасности водителя, новые ремни безопасности с преднатяжителями, изменённую конструкцию рулевого управления и приборной панели, многофункциональное токопередающее устройство, блок управления системой безопасности. Если транспортное средство попадает в ДТП, то новая система раскрывает подушки безопасности, обеспечивает преднатяжение ремней безопасности, а также отключает подачу топлива в двигатель. Последняя мера позволяет избежать возгорания автомобиля.



Новая система прошла нескольких циклов испытаний, которые включали в себя удары автомобиля о препятствия на разных скоростях, отработку защиты от ложного срабатывания, тесты в условиях особо высоких и особо низких температур. Она разрабатывалась на основе Правила ЕЭК ООН № 94, которое регулирует требования к транспортным средствам в отношении защиты водителя и пассажиров в случае лобового столкновения.

Новые элементы пассивной безопасности дополнят мощную систему защиты водителя и пассажиров, которая была заложена в семейство NEXT уже на этапе конструирования. Важными элементами этой системы являются повышенная жесткость кузова, программируемые зоны деформации с функцией поглощения энергии фронтального удара, телескопический механизм складывания рулевой колонки. Мощная двухрычажная независимая передняя подвеска, интегрированная в единый модуль с рулевым управлением, обеспечивает высокий уровень устойчивости и управляемости при движении на высоких скоростях даже по неровной дороге.

Автомобили ГАЗ отвечают всем обязательным требованиям Правил ООН и ЕС, а также регламентам Таможенного союза, предъявляемым к транспортным средствам. При разработке каждой модели проводится около 60 различных видов обязательных сертификационных испытаний на подтверждение соответствия нормам пассивной и активной безопасности, экологическим и общим требованиям безопасности. Испытания проводятся как в России, в сотрудничестве с ФГУП НАМИ, так и совместно с ведущими европейскими инжиниринговыми компаниями.

Как ранее писал NEWS.ru, «Группа ГАЗ» разработала модификации автобусов с антибактериальными поручнями, бесконтактными кнопками остановки по требованию и сенсорными диспенсерами для дезинфекции рук. Об этом на совещании по вопросам развития отечественного автопрома, которое провёл президент РФ Владимир Путин, заявил руководитель предприятия Вадим Сорокин.