«Аналоги есть»: IT-специалист о приостановке Microsoft в России

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в разговоре с NEWS.ru прокомментировал новость о том, что компания Microsoft решила приостановить продажи товаров и предоставление услуг в России. По его словам, россиянам будет сложно привыкнуть к новым программам, которые появятся в ближайшее в время. Но при этом аналоги есть, люди могут не переживать, считает эксперт.

Аналоги есть, но перейти на них задача не совсем тривиальная и не одного месяца. Потому что люди, привыкшие к продуктам Microsoft, переучиваться на новые продукты будут сложно. Поэтому в целом переход на новые продукты — задача нетривиальная, более того, операционная система — это одна из основополагающих компьютерных оболочек, поэтому на ней работает множество программ и приложений. И реализовать всю эту экосистему, чтобы корректно поддерживалась и взаимосвязывалась, то есть когда мы говорим о переходе с одной программы на другую, мы тут меняем все программы. Поэтому задача объективно достаточно сложная будет, — заявил Ульянов.

Ранее стало известно, что Microsoft приостановила продажи товаров и предоставление услуг в России из-за спецоперации российских военных на Украине, говорится в заявлении компании. Там осудили российские власти и военных за проведение спецоперации и назвали её незаконной. В Microsoft отметили, что одним из важнейших направлений её работы сейчас является защита кибербезопасности Украины.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.