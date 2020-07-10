Аналитик: два MacBook с процессорами Apple выйдут до конца 2020 года

https://static.news.ru/photo/ece13726-c298-11ea-8a44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silas Stein/Silas Stein

Apple готовится выпустить в четвёртом квартале 2020 года переработанный 13,3-дюймовый MacBook Pro, который станет первым устройством компании с её ARM-процессором. В тот же период на рынке должен появиться MacBook Air с «яблочным» решением, но его релиз может быть отложен до первого квартала 2021 года.

По прогнозам известного аналитика Мин-Чи Куо, в следующем году Apple также представит 14,1-дюймовый и 16-дюймовый MacBook Pro. Они будут оснащены процессорами компании и получат «совершенно новый дизайн».

Куо полагает, что поставки MacBook в 2020 году возрастут до 16–17 млн единиц, а в 2021 году — при условии, что Apple будет продавать новый MacBook Air по сниженной цене, а спрос на новые 14,1-дюймовые и 16-дюймовые модели MacBook Pro окажется высоким — показатели достигнут 18–20 млн штук.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple может выпустить новый 10,8-дюймовый iPad во второй половине 2020 года. В первом полугодии 2021 года американский производитель представит 8,5-дюймовую модель.