Американский сегмент TikTok могут продать 1 сентября

https://static.news.ru/photo/ace29336-eb97-11ea-b578-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/XinHua/Global Look Press

1 сентября могут заключить сделку о приобретении какой-либо из американских компаний сегмента социальной сети TikTok, действующего в США. Фирма ByteDance уже определилась с выбором.

Как сообщает телекомпания CNBC со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, китайская компания ByteDance выбрала покупателей сегментов популярной социальной сети. Главными претендентами выступают Oracle и Microsoft в сотрудничестве с Walmart.

Однако при этом, по сведениям телеканала, нарушить намеченные сроки заключения сделки могут власти КНР, которые настаивают на том, что компания — владелец соцсети должна будет согласовать с ними возможную продажу её американского представительства. Ранее сообщалось, что ByteDance требует за американский сегмент TikTok около $30 млрд.

14 августа президент США Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым в течение 45 дней должны быть прекращены сделки с компаниями — владельцами приложений TikTok и WeChat в американской юрисдикции. По мнению американского президента, эти приложения угрожают безопасности, внешней политике и экономике США.

TikTok представляет собой сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании ByteDance и запущенный в КНР в 2016 году.

Ранее NEWS.ru писал, что китайская компания ByteDance консультируется с экспертами по поводу полной или частичной продажи социальной сети TikTok. Вероятными покупателями могут стать IT-гиганты — Microsoft, Oracle, Twitter и Netflix. Сумма сделки может достичь $20–50 млрд.