https://static.news.ru/photo/49bce51a-2935-11ea-a869-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Доктор Джозеф Визел из Университета Нью-Йорка подал иск о нарушении компанией Apple его запатентованного метода обнаружения нерегулярного сердечного ритма.

По мнению врача, «умные» часы Apple с датчиком отслеживания сердцебиения используют открытый им метод обнаружения фибрилляции предсердий. Визел заявил, что предлагал корпорации из Купертино решить вопрос миром в 2017 году, но никаких ответных шагов со стороны Apple не последовало. Теперь он будет пытаться добиться как компенсации за нарушение патента, так и запрета на использование его изобретения, передаёт Bloomberg.

Иск будет рассмотрен федеральным судом Бруклина, его сумма не разглашается.

Как писал NEWS.ru ранее, палата по патентным спорам отказала входящей в Rambler Group «Компании Афиша» в удовлетворении требования запретить использование слова «Афиша» в товарном знаке МТС.