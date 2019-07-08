https://static.news.ru/photo/670b45d6-a1a3-11e9-8f5f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Alberto Cattaneo Ansa/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский режиссёр, сценарист и актёр Вуди Аллен дебютировал на оперной сцене в театре Ла Скала в Милане. Он поставил одноактную оперу «Джанни Скикки» из триптиха композитора Джакомо Пуччини.

Аллен уже занимался этой постановкой в оперном театре Лос-Анджелеса почти 10 лет назад. Однако для итальянской сцены режиссёр изменил практически всё: действие из XIII века перенеслось в середину прошлого и в опере появилась свойственная киноделу ироничность. Сам он признался, что «счастлив работать в таком символичном месте, как Ла Скала, сообщает ТАСС .

Если бы кто-нибудь мне сказал, что я приеду в качестве режиссёра в Ла Скала, я бы ответил, что это сумасшедшая и абсолютно нереальная идея, — поделился Аллен.

Режиссёру сейчас 83 года. Через две недели начнутся съёмки его новой картины.

Ранее News.ru писал, что американские издатели отказывались публиковать мемуары Вуди Аллена. Это было связано с чередой секс-скандалов, в которых был замешан режиссёр.