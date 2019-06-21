https://static.news.ru/photo/7cdb81de-9418-11e9-a52c-fa163e074e61_1024.jpg Теодор Курентзис Фото: facebook.com/currentzis

Директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов заявил, что художественный руководитель культурного дома Теодор Курентзис покидает свою должность.

Действительно, Теодор Курентзис уходит с поста худрука. Мне очень жаль, что это произошло, но я одновременно уважаю позицию Теодора, — цитирует его слова URA.RU .

Борисов подчеркнул, что в театре и дальше будут поддерживать традиции, которые заложил бывший руководитель, а также держать намеченный им курс.

Он добавил, что Курентзис не прощается со зрителем, а просто уходит с должности. Театрал продолжит радовать зрителей симфоническими программами и постановками.

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