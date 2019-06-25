https://static.news.ru/photo/52a1fe4e-973c-11e9-8e84-fa163e074e61_1024.jpg Татьяна Доронина Фото: АГН «Москва»

Артисты МХАТа выпустили видеообращение к президенту Владимиру Путину, где просят вернуть Татьяну Доронину на пост художественного руководителя театра. По словам актёров, новый худрук Эдуард Бояков снимает с репертуара классические спектакли.

МХАТ целенаправленно превращается в прокатную площадку. Классический репертуар МХАТа замещается спектаклями низкого художественного уровня, что ведёт к уничтожению русского национального театра и, как следствие, русского языка, – говорится в ролике, опубликованном на Youtube.

Как рассказала актриса Лидия Матасова в интервью « МК », после ухода Дорониной с поста худрука и назначения почётным президентом театра, она не имеет права влиять на репертуар и, согласно подписанным бумагам, лишена всех творческих полномочий.

Как ранее писал News.ru, в декабре 2018 года Татьяну Доронину на посту художественного руководителя МХАТ сменил Эдуард Бояков. Заместителям худрука по творческой работе стал артист Сергей Пускепалис, а замом по литературной части — писатель Захар Прилепин. Бояков пообещал сохранить патриотический курс предыдущего руководства и верность русской публике.