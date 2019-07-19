Уже в следующем месяце своё первое заседание проведёт недавно сформированный Национальный совет общественного доверия Казахстана. Указ о его создании президент республики Касым-Жомарт Токаев подписал 17 июля в рамках выполнения своей предвыборной программы. В новый орган вошли 47 человек из числа видных общественных деятелей — им предстоит выработать шаги по модернизации и реформированию страны. Это уже не первый подобный опыт для Казахстана.

Как отметил в своём Telegram-канале политолог, председатель попечительского совета неправительственной организации Transparency Kazakhstan Марат Шибутов, вошедший в Нацсовет, первая функция нового органа — экспертная, подразумевающая проведение общественной экспертизы проектов концепций, государственных программ и нормативных правовых актов.

Она самая негромкая и самая трудоёмкая. Но зато это очень важно, потому что можно будет остановить или улучшить закон, который поступает в АП.

Вторая функция, по словам Шибутова, — аналитическая и дискуссионная, то есть рассмотрение значимых стратегических проблем с учётом мнения общественности и гражданского общества; а третья — коммуникативная: она подразумевает обеспечение конструктивного диалога между представителями общественности, политических партий, неправительственного сектора и государственных органов.

Первое заседание Совета пройдёт в августе, затем он будет собираться минимум трижды в год. О планах по созданию подобного органа президент Токаев заявлял ещё в своей инаугурационной речи 12 июня — тогда же он подписал соответствующий указ. Но в целом подобный опыт не новый для Казахстана, отметил в беседе с News.ru старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Григорий Лукьянов: так, например, в 1995 году президент Нурсултан Назарбаев, не имея достаточной поддержки Верховного совета страны, создал Ассамблею народов Казахстана, которая ныне существует как Ассамблея народа Казахстана. И в те времена этот орган выдвинул свои предложения по изменениям в конституции и проведению досрочных выборов, став таким образом мощнейшим инструментом перезапуска политического процесса. Политические элиты Казахстана, контролирующие на тот момент Верховный совет, но не имевшие чёткого понимания, насколько они готовы поддерживать курс Назарбаева, были фактически отстранены от власти.

Нынешние органы власти во многом дискредитированы той ролью, которую они сыграли в процессе политического транзита после отставки Назарбаева. Речь идёт в первую очередь о парламенте, принявшем без каких-либо обсуждений ряд спорных решений, начиная с переименования столицы республики. В данной ситуации Токаев хочет проводить реформы в рамках намеченного Назарбаевым курса, но не имеет достаточного доверия со стороны населения и политических элит; поэтому он нуждается в новых структурах. Нацсовет может стать одной из них. Уже по его составу видно, что это своего рода попытка привлечь к участию представителей наиболее активных общественно-политических групп для легитимизации конкретных решений президента. С другой стороны — Нацсовет может поучаствовать и в выработке новых инициатив. Григорий Лукьянов старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам

При этом уже звучит и критика в адрес Национального совета — не только со стороны отдельных представителей действующих органов власти, но и от традиционных оппозиционных групп. Русскоязычная оппозиция, например, как и в случае с Ассамблеей народа Казахстана, недовольна тем, что количество представителей русской национальной группы непропорционально её численности среди населения страны, отмечает Григорий Лукьянов. Хотя Нацсовет изначально был призван отражать интересы не этнических групп, а народа Казахстана в целом.