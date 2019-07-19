Отказ от смертной казни в Белоруссии требует политической воли. Общественное мнение не должно играть решающую роль в этом вопросе, заявила посол Великобритании в этой стране Фиона Гибб.
По словам дипломата, отказ от смертной казни — это международная тенденция.
Есть только 23 страны в мире, которые применяют эту меру наказания. Первый шаг на этом пути — введение моратория, — цитирует Гибб БелаПАН.
Посол также обратила внимание, что при обсуждении этого вопроса власти страны ссылаются на итоги референдума 1996 года, когда за сохранение смертной казни проголосовали почти 80,5% белорусов. Однако, напомнила она, «прошло 23 года — это значит, что все граждане, которым сейчас меньше 40 лет, не голосовали по данному вопросу».
Глава дипмиссии отметила, что отношение к смертной казни в обществе меняется. Большинство граждан страны пока ещё выступают за то, чтобы её сохранить, однако «разница между сторонниками и противниками уменьшается», подчеркнула Гибб.
Белоруссия является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь.