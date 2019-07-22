https://static.news.ru/photo/4e0c20c6-ac59-11e9-8c12-fa163e074e61_1024.jpg Петр Порошенко Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Партия экс-главы Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» лидирует на выборах в Верховную раду на избирательных участках за рубежом. По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов политическая сила набрала 29,55% голосов за пределами Украины.

На втором месте – 28,13% – партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа», передаёт РИА Новости . Третье место на участках за рубежом получила партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» – за неё высказались 19,67% избирателей за границей.

Ранее News.ru писал, что в случае победы на внеочередных выборах в Верховную раду «Слуги народа», Владимир Зеленский получит полный контроль над Украиной. Об этом заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

После обработки 35,51% протоколов, партия «Слуга народа» лидирует с 42,19% голосов. На втором месте «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 12,75% голосов. Партия Петра Порошенко занимает лишь третью позицию. В парламент также проходят «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Голос» Святослава Вакарчука.