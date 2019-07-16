https://static.news.ru/photo/43241d4e-a7f9-11e9-80fc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что республика в ближайшее время не будет подавать заявку на вступление в Европейский Союз. По его мнению, стране следует оставить стратегических партнёров как на Западе, так и на Востоке.

Он отметил, что соглашение об ассоциации с Евросоюзом аннулировано не будет, однако власти страны никогда не обещали вступления в ЕС.

Взвешенная внешняя политика — это сохранение дружеских, стратегических отношений с нашими внешними партнерами как на Западе, так и на Востоке, — добавил глава государства.

Додон также раскритиковал депутатов, которые обещают подать заявку на вступление в объединение через несколько лет. Представители Евросоюза говорят, что не готовы к расширению, напомнил он.

Куда они будут подавать эту заявку? <...> Балканские страны в очереди уже 5–10 лет стоят. Мы куда торопимся? — передаёт его слова Accent .

Как ранее писал News.ru, глава Молдавии Игорь Додон подверг критике инициативу парламентариев проевропейского блока Acum о приглашении на должность генпрокурора республики специалиста из другой страны. По мнению Додона, высокие государственные посты должны занимать граждане Молдавии. Он также выразил уверенность, что это мнение разделяет большинство граждан страны.