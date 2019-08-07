Начальник Главного управления внутренних дел Чуйской области Киргизии Самат Курманкулов впал в кому после травмы, полученной во время штурма дома бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева
По информации Минздрава Киргизии, Курманкулов подключён к аппарату искусственной вентиляции легких. Его состояние медики оценивают как крайне тяжёлое.
В ведомстве уточнили, что высокопоставленный полицейский получил не огнестрельное ранение, а закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Ему провели трепанацию черепа, после которой он впал в кому, отмечает
Вечером 7 августа правоохранительные органы Киргизии начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш. Сторонники бывшего политика открыли ответный огонь. В результате столкновения с силовиками пострадали 43 человека, один спецназовец погиб, писал News.ru.
При этом задержать экс-президента силовикам не удалось. После неудачной попытки штурма его дома Атамбаев призвал правоохранителей «не идти против своего народа».