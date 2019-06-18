В Киргизии продолжается процесс лишения неприкосновенности экс-президента республики Алмазбека Атамбаева. 18 июня прошло заседание депутатской комиссии по рассмотрению данного вопроса. Днём ранее парламентарии сформулировали все обвинения, на основании которых они запросили у спикера законодательного органа Дастана Жумабекова вынести свой вердикт — лишить ли Атамбаева иммунитета. Впрочем, будущее этого вопроса не кажется таким туманным, а экспертной среде констатируют деградацию элит Киргизии.

Жумабеков должен принять решение после того, как депутаты сформулировали и уточнили все имеющиеся к Атамбаеву претензии.

Специально созданная парламентская комиссия по лишению неприкосновенности экс-президента выдвинула обвинения Атамбаеву по девяти пунктам, — уточнили 17 июня в парламентском аппарате.

Комиссия по изучению предполагаемых правонарушений со стороны экс-президента считает, что тот причастен к выдаче наградного оружия российским гражданам, членам некоторых организованных преступных группировок и к нелегальному приобретению земельного участка для дома в селе Кой-Таш (Чуйская область). Помимо этого, законодатели убеждены, что Атамбаев имеет отношение к несправедливому освобождению из тюрьмы местного криминального авторитета Азиза Батукаева. Среди прочих обвинений в адрес экс-президента фигурируют противозаконное перепрофилирование земли в Иссык-Кульской и Чуйской областях, сокрытие реальных доходов, коррупционные схемы при модернизации ТЭЦ Бишкека и незаконные поставки угля для неё.

Окресности озера Иссык-Куль x99/ZUMApress.com/Global Look Press

Соответствующая комиссия была создана ещё 13 июня. Известно, что в её состав вошли представители всех шести действующих парламентских фракций. Законодательство Киргизии предписывает членам комиссии направить результаты работы по расследованию деятельности Атамбаева в Генеральную прокуратуру: она, в свою очередь, имеет право их отклонить или же дать «зелёный свет» привлечению бывшего главы государства к уголовной ответственности. Если за это проголосуют не менее 80 из 120 депутатов, с Атамбаева будет снята неприкосновенность.

Импульсом к такому развитию событий, как считается, стало то, что Атамбаев публично нарушил своё обещание отказаться от всяческих претензий на власть. На протяжении всего 2018 года экс-президент не скрывал, что намеревается вернуться в политику. В конце концов, было объявлено, что он возглавит список Социал-демократической партии (СДПК) на парламентских выборах 2020 года. Политик был первым в истории Киргизии президентом, который сам сложил с себя все полномочия, передав руль Сооронбаю Жээнбекову и вложив все силы в его предвыборную кампанию. После того, как Жээнбеков занял пост главы государства, выяснилось, что у него с Атамбаевым были серьёзные противоречия. Предшественнику Жээнбекова пришлись не по душе аресты и уголовные дела в отношении своих бывших соратников. Так, интерес правоохранителей вызвали два бывших премьер-министра Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, несколько законодателей, экс-мэр Бишкека Албек Ибраимов и ещё ряд официальных лиц. И Атамбаев, очевидно, решил всё изменить.

Сооронбай Жээнбеков kremlin.ru

Вряд ли Жээнбеков простил экс-президенту желание оказать официальное политическое противодействие на уровне следующего состава парламента.

Всё происходящее в Киргизии говорит о низком качестве элиты в стране, — заявил в разговоре с News.ru директор по международным проектам Института национальной стратегии Юрий Солозобов. — Нет достойных лидеров государственного масштаба, которые смогли бы прекратить подковёрную борьбу и стабилизировать политическую систему. На фоне современных киргизских политиков экс-президенты Аскар Акаев и Курманбек Бакиев выглядят политическими гигантами.

По словам эксперта, практически на каждого крупного политика в Киргизии можно при желании найти компромат, связанный, в том числе, с махинациями на таможне и с недобросовестным ведением бизнеса. Политика в Киргизии, по мнению аналитика, носит откровенно криминальный характер. Но Юрий Солозобов не берётся предсказывать, как события вокруг Атамбаева будут развиваться дальше.

В целом, проблема стоит шире: сейчас политическая элита Киргизии не может договориться между собой и поделить сферы влияния другими способами, кроме как через суды и уголовное преследование, — обращает внимание эксперт. — Даже по сравнению с соседними республиками, ситуация в Киргизии оставляет желать лучшего. В регионе, наряду с Таджикистаном, Киргизия остаётся слабым звеном.

После частых попыток сменить власть, в республике произошла «деградация элит», и все более-менее опытные талантливые политики покинули страну, отмечает Юрий Солозобов. Вместе с тем аналитик напоминает, что Киргизия — член Евразийского экономического союза, и Россия имеет с ней единое экономическое пространств. Это повод для Москвы задуматься, не было бы решение принять в ЕАЭС внутренне нестабильное государство, слишком поспешным, заключает эксперт.