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Молдавия попытается получить от России газ по сниженной цене. Договориться о скидке президент Игорь Додон намерен лично во время своего визита в Москву.

Поездка молдавского лидера намечена на 17 июля. В диалоге с властями Российской Федерации будет обсуждаться снижение цены поставок природного газа в Молдавию. Эта тема будет поднята и в разговоре с...