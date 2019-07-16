Соглашение о взаимном признании виз Москва и Минск должны подписать до конца 2019 года. Об этом заявил 16 июля в Санкт-Петербурге посол Белоруссии в России Владимир Семашко.
Просто стороны выбирают удобный момент и с политической, и с другой точки зрения. Это нужно и вам, и нам. Почти на 100% уверен, что это будет подписано, - цитирует агентство
БелТАСемашко.
Ранее News.ru сообщал, что Россия и Белоруссия подписали визовое соглашение на время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ и Евроигр-2019 в Минске.