Женское «Динамо» обвинило «Локомотив» в пропаганде ЛГБТ после проигрыша

Фото: Виталий Невар/РИА Новости

Калининградский «Локомотив»

Женский волейбольный клуб «Динамо» обвинил соперниц из калининградского «Локомотива» в пропаганде ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) из-за празднования победы в полуфинальном матче чемпионата России, на это обратил внимание Telegram-канал Baza. Бывшая участница команды Елена Година опубликовала пост, в котором указала на неподобающее поведение спортсменок из «Локомотива».

По словам Годиной, волейболистки целовались в губы и демонстрировали «чудовищные жесты, имитирующие половой акт, и прочие мерзости». Также спортсменка обратила внимание на «сатанинские обличья» волейболисток «Локомотива» во время ноябрьской Хеллоуин-вечеринки. По ее мнению, поведение соперниц оскорбляет культуру и историю России.

Во время, когда российские земли и люди подвергаются вражеским бомбардировкам, когда лучшие представители страны защищают нас с оружием в руках, медики, учителя, священники, рабочие всех самых сложных трудоемких профессий трудятся на благо нашей страны — здесь будет процветать такое? Не бывать этому никогда! — написала Година.

Большинство интернет-пользователей не согласились с мнением Годиной. Комментаторы пожелали команде уметь проигрывать.

Волейболистки калининградского «Локомотива» одержали победу над московским «Динамо» в пятом матче полуфинальной серии плей‑офф чемпионата России. Встреча в Москве состоялась 14 апреля и завершилась со счетом 3:1 (25:19, 27:25, 24:26, 25:18).

Ранее сообщалось, что бывшие футболисты и фанаты сборной Англии призвали бойкотировать Nike, после того как бренд представил новую форму национальной сборной. Компания продемонстрировала крест Святого Георгия, изображенный на флаге страны, в цветах символики ЛГБТ.