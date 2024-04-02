За чей счет ОИ? Кто из россиян поедет в Париж, заплатят ли им за победу

Фото: Julien Mattia/ZUMAPRESS/Global Look Press

Ситуация с российскими олимпийцами в Париже-2024 до сих пор до конца не прояснилась. МОК продолжает делать противоречивые заявления и принимать неоднозначные решения, в частности — о запрете россиянам участвовать в церемониях открытия и закрытия Игр. Также было озвучено максимальное число спортсменов из России — 55 атлетов. Кто поедет на Олимпиаду, кто будет спонсировать этих спортсменов и планируются ли призовые — в материале NEWS.ru.

Кто из российских спортсменов выступит в Париже

8 декабря 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпиаде при соблюдении ряда условий: атлеты смогут выступать и соревноваться исключительно в нейтральном статусе, в индивидуальных (а не командных) соревнованиях и только в тех, где они прошли официальную квалификацию. Кроме того, российские официальные лица, которые находятся под санкциями, попасть на Игры не смогут. Также в соревнованиях не примут участия спортсмены, имеющие отношение к силовым структурам и поддерживающие СВО.

Некоторые из представителей спортивных федераций считают, что при таких условиях нельзя ехать на Олимпиаду. Среди них глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, которая считает, что на Игры надо «плюнуть», и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

«Мое мнение было озвучено еще в Перми на совете президента (он прошел в октябре 2023 года. — NEWS.ru), с того времени оно не изменилось и не изменится. В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей, это сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду», — говорила Винер РИА Новости.

Фото: Никита Новак/NEWS.ru Ирина Винер

При этом министр спорта России Олег Матыцин считает, что «отворачиваться, закрываться, бойкотировать» турнир Россия не должна.

«Надо максимально сохранить возможность диалога и выступать на соревнованиях», — заявил чиновник ТАСС.

На данный момент известно, что восемь российских спортсменов и три белорусских уже отобрались на Олимпиаду, среди них Заур Угуев, Заурбек Сидаков, Абдулла Курбанов (вольная борьба), Рамазан Абдулаев, Давид Карапетян, Махмадбек Махмадбеков (дзюдо). Имена остальных спортсменов, кто планирует поехать в Париж, не раскрываются. Но известно о планах российских теннисистов поехать на Игры, для них запретов нет.

Четвертая ракетка мира, Даниил Медведев, к примеру, говорил о том, что собирается участвовать в парижской Олимпиаде, соблюдая все правила и требования.

«Если допуск под нейтральным флагом, то я буду играть под нейтральным флагом. Прошлая Олимпиада в Токио, возможно, одно из самых ярких ощущений в моей жизни», — сказал теннисист Reuters.

Между тем президент ФСБР Михаил Мамиашвили заявил, что перед сборной по греко-римской борьбе стоит только одна задача — «взять все шесть олимпийских лицензий». Квалификационный турнир пройдет в столице Азербайджана с 5 по 7 апреля.

«Кто не возьмет, тот из Баку домой пешком пойдет», — сказал Мамиашвили РИА Новости.

Фото: Dai Tianfang/XinHua/Global Look Press Даниил Медведев на Олимпийских играх в Токио

Кто точно не поедет в Париж

Одно из упомянутых условий МОК — отсутствие россиян и белорусов в командных видах спорта. По этой причине наши спортсмены точно не будут представлены на Играх в следующих дисциплинах: водное поло, синхронное плавание, баскетбол, баскетбол 3 на 3, волейбол, пляжный волейбол, гандбол, регби-7, футбол, хоккей на траве.

Также в Париж не смогут отправиться представители художественной и спортивной гимнастики, так как оба вида сочетают в себе как командные, так и личные дисциплины. Кроме того, руководители федерации не раз высказывались против их участия. По этой же причине Олимпиаду пропустят представители двух индивидуальных видов — бокса и тяжелой атлетики.

«Российские боксеры никогда не поедут на соревнования в нейтральном статусе. Мы не можем изменить своей Родине! Мы никого не осуждаем, но у нас четкая сформированная позиция. Это мнение всей боксерской семьи», — приводит слова генерального секретаря Федерации бокса России Татьяны Кириенко ТАСС.

Остаются дома и отечественные легкоатлеты. Против их участия выступает Международная ассоциация легкоатлетических федераций, о чем говорил ее президент Себастьян Коу.

«У нас есть четкая позиция, которая не изменилась. Вы можете увидеть российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже. Просто это произойдет не в легкой атлетике», — заявил глава World Athletics, выступая на заседании Всемирного совета по легкой атлетике в Монако.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Гимнастки Дина и Арина Аверины на гала-концерте сборной России по художественной гимнастике во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой

Кто будет финансировать российских спортсменов

Вопрос о том, кто заплатит за участие нейтральных российских атлетов, также не снят с повестки дня. Президент ОКР Станислав Поздняков в интервью «СЭ» отметил, что запретом нейтральным спортсменам ассоциироваться с Россией и национальным комитетом России МОК фактически отказал НОК и ОКР в праве финансировать выезд атлетов. Таким образом, искать поддержку от Олимпийского комитета не приходится.

Другой возможный источник финансирования — Министерство спорта. Но и здесь не все так просто: Минспорт является государственным органом. Согласно требованиям МОК, в случае финансирования гос. органом спортсмены потеряют свой нейтральный статус.

Третий источник, дававший средства российскому спорту, — спонсоры. В последние годы крупными донорами отечественного спорта являлись либо государственные компании, либо компании, которые так или иначе сотрудничали с правительством и получали государственные заказы. Например, Российский футбольный союз финансирует ПАО «Новатэк», которое является генеральным партнером национальной сборной по футболу, а Федерации спортивной гимнастики России помогает ВТБ.

И, наконец, четвертым способом отправиться на Олимпиаду могла бы быть поддержка от спортивных федераций. Однако эти организации являются членами ОКР, их бюджеты формируются в том числе из выплат Минспорта и ОКР. А это значит, что атлеты не смогут пользоваться их финансированием для участия в Играх.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российский спорт также финансируют миллиардеры

Среди миллиардеров спорт является популярным увлечением. К примеру, в летние виды вкладывает деньги Алишер Усманов. Он является президентом Российской и Международной федерации по фехтованию, а также финансирует постройку тренировочной базы художественной гимнастики в Новогорске. Далее — список миллиардеров, кто также финансирует российский спорт.

Владимир Лисин возглавляет Стрелковый союз России, а также является президентом во Всероссийской ассоциации летних олимпийских видов спорта.

Олег Дерипаска входит в Высший наблюдательный совет Всероссийской федерации плавания и в попечительский совет Фонда поддержки олимпийцев России.

Сулейман Керимов помогает российским борцам.

Василий Анисимов является президентом Федерации дзюдо России.

Андрей Клямко является президентом Федерации самбо Санкт-Петербурга, а также первым вице-президентом Международной любительской федерации самбо.

Дмитрий Мазепин вместе с Дерипаской входит в Высший наблюдательный совет Всероссийской федерации плавания.

Глава компании «Итера» Игорь Макаров является президентом Федерации велосипедного спорта России.

Информации о том, будут ли эти люди участвовать в поощрении российских олимпийцев, которые выступят в Париже под нейтральным флагом, пока нет. Известно, что теннисисты поедут либо за свой собственный счет, либо за счет доноров. Ни у одного из теннисистов нет спонсоров, находящихся под санкциями. В частности, Даниил Медведев расторг контракт с банком «Тинькофф», чтобы продолжать выступать в мировом туре.

А будут ли вообще призовые? Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в комментарии NEWS.ru ответил на этот вопрос: «Вы думаете, что если не будет призовых, то не надо участвовать? Сейчас нам нужно завоевать техническое право участия в Олимпиаде, а уже само участие — совсем другой вопрос. Давайте это разделять. Честно говоря, пока вопрос призовых особо не обсуждали».

В свою очередь олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова сообщила NEWS.ru, что ни призовых, ни «машин на Красной площади» не будет.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Светлана Журова

«Человек выступает не за страну, не за регион. Они — индивидуальные нейтральные спортсмены. Для них придумали отдельный гимн, флаг. Налогоплательщики спросят: „А почему мы должны платить за тех, кто не представляет нашу страну? Это же странно“. Спортсмен сам принимает решение, соглашаться с этой позицией или нет. Мне больше обидно, что не будут учитываться медали», — сообщила Журова.

Спортсмены точно получат призовые за победы в Играх дружбы

Вице-президент ОКР Игорь Левитин в ходе сессии «Спортивный Дальний» Восточного экономического форума сообщил, что победители Игр дружбы, которые пройдут с 15 по 29 сентября в Екатеринбурге, как и победители Олимпиады, получат призовые. То есть он фактически приравнял два этих соревнования.

«Президент дал поручение победителей Игр дружбы считать победителями Олимпийских игр, они получат такие же деньги. Мы возвращаемся на 40 лет назад, это все не ново, мы все это уже переживали», — приводит слова Левитина РИА Новости.

Известно, что государственная премия за золотую олимпийскую медаль составляет четыре миллиона рублей. Однако до конца неизвестно, получат ли нейтральные спортсмены, которые примут участие в парижской Олимпиаде, свои призовые.

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