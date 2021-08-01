Японцы обеспокоились возможной передачей Тимановской белорусским властям

Депутат парламента Японии от Конституционно-демократической партии Тайга Исикава приехал в аэропорт Ханэда в Токио, чтобы добиться встречи со спортсменкой. Однако, ему заявили, что белорусской легкоатлетки в аэропорту нет, сообщил парламентарий на брифинге журналистам.

Заместитель начальника отделения полиции в аэропорту Ханэда заверил меня, что её здесь нет. Однако полиция не сказала, была ли она здесь и когда покинула участок, — пояснил Исикава.

Несмотря на это, депутат не поверил этой информации и заявил, что не может гарантировать её достоверность. Парламентарий предположил, что Тимановскую могли передать сотрудникам белорусского посольства и выразил большую обеспокоенность по поводу её безопасности.

Спортсменка намеревалась просить политического убежища в Германии, как сообщил один из японских телеканалов. Другой выдал информацию, что Тимановская намерена скрываться от властей в Австрии. Сама легкоатлетка пообещала поделиться своими планами через адвоката. Также Тимановская сообщила, что находится в безопасном месте.

Ранее председатель государственного медиахолдинга «Белтелерадиокомпания» Иван Эйсмонт высказался о скандале в Токио с легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Он назвал поступок спортсменки мерзким.