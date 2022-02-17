«Выигрывает сильнейший»: в Кремле оценили победу Щербаковой

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В Кремле считают, что в личном зачёте женского фигурного катания Олимпиады в Пекине выиграла сильнейшая спортсменка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. Он добавил, что президент России Владимир Путин не смотрел соревнования фигуристок.

Ну, это спорт высших достижений. Выигрывает сильнейший, — сказал Песков.

Также он сообщил, что Владимир Путин еще не видел выступления спортсменок. Песков рассказал, что президент в это время «работал».

Российская фигуристка Анна Щербакова, выступающая под руководством Этери Тутберидзе, выиграла Олимпийские игры — 2022 в Пекине. По сумме двух программ фигуристка набрала 255,95 балла. На втором месте расположилась Александра Трусова. Её суммарный результат составил 251,73 балла. Камила Валиева стала четвёртой (224,09).