Впереди планеты всей: как ученица Тутберидзе установила два мировых рекорда

Очередной юниорский этап Гран-при по фигурному катанию завершился сверхудачно для сборной России. Представительницы от нашей страны заняли все пять первых мест на турнире в Красноярске. Триумфатором же соревнований стала ученица Этери Тутберидзе Софья Акатьева. Фигуристка обошла в очередном очном противостоянии тёзку Самоделкину, установив попутно несколько мировых рекордов среди юниоров. О главных итогах красноярского этапа — в нашем материале.

Супердевочка

Вот уже несколько сезонов Софья Акатьева не знает поражений. К турниру в Красноярске юная фигуристка подходила с серией из семи побед подряд. Прервать её успешную серию могла попытаться в первую очередь подопечная Сергея Давыдова Софья Самоделкина.

Противостояние двух талантливейший девушек своего поколения стало главной сюжетной линей прошлого сезона на юниорских стартах. В этом соревновательном году спортсменки встречались впервые в Красноярске. И снова очная дуэль оказалась за ученицей Этери Тутберидзе. Правда, на этот раз Акатьева даже превзошла саму себя.

Всё началось с короткой программы. Точнее так. Всё началось с безупречной короткой программы. Каскад тройной аксель — тройной тулуп, двойной аксель и тройной флип — всё было исполнено легко и непринуждённо. Уже после короткого номера 14-летняя фигуристка, набрав почти 76 баллов, оторвалась от своих соперниц на восемь очков. Но самое интересное предстояло впереди.

В произвольной под Мулан 14-летняя фигуристка исполнила четыре элемента ультра-си. Дебютный четверной сальхов (немного коснулась рукой льда), два безупречных каскада с четверными тулупами (одни в связке с тройным тулупом, второй — с тройным сальховым через ойлер) и тройной аксель. Естественно, такой сумасшедший технический набор был обречён на высокие баллы. В итоге за произвольную фигуристка получила оценку 157,19, а общая сумма составила 233,08. Это два новых мировых рекорда в юниорских соревнованиях. Теперь Акатьева точно впереди планеты всей.

Самоделкина в порядке

Софья Самоделкина Владимир Песня/РИА Новости

Короткая программа не задалась у Самоделкиной. Жёсткое падения с тройного акселя стоило ей немалых балов. Даже несмотря на то, что остальная часть программы под композицию «Лето 42-го» была исполнена без ошибок, подняться выше шестого места после короткой фигуристка не смогла. Но, к счастью, в произвольной Софа реабилитировалась.

Подопечная Давыдова начала номер с чистейшего четверного лутца, а продолжила двумя четверными сальховыми (второй был в каскаде с двойным тулупом). Единственное, было касание льда на тройном лутце в каскаде, в остальном — отлично исполненная программа.

Несмотря на весь риск и старания, Софа не смогла сместить с первой строчки свою основную соперницу. Однако на пьедестал она всё-таки поднялась — стала третьей.

Впрочем, в сегодняшнем результате фигуристки есть куда более важный итог: после неудачного выступления на первенстве Москвы, на котором Самоделкина заняла 12-ое место, стали закрадываться мысли о некотором спаде фигуристки. Выступление в Красноярске стало достойным ответом на все домыслы. Три четверных в одной программе — это вам не шутки. А неудачный старт, особенно в начале сезона, может случиться с каждым.

Разнообразие тренерских школ

Очень стабильно идёт в этом сезоне ученица Евгения Плющенко Анастасия Зинина. После победы на первенстве Москвы она уверенно забрала серебро юниорского этапа Гран-при в Красноярске. Хоть в короткой фигуристку ждала неудача в виде степ-аута на двойном акселе, в произвольной прыжки не доставили ей особых трудностей. Из четверных исполнила тулуп в каскаде с двойным тулупом и сольный тулуп (с небольшой ошибкой). В итоге по сумме двух программ Зинина так и осталась на второй строчке. Тренер и фигуристка положительно отреагировали на этот результат.

Примечательно, что на пьедестале в Красноярске расположились фигуристки из разных тренерских школ. Во взрослом женском одиночном катании такого разнообразия не увидишь. В юниорском — да. И это прекрасно.

А ещё прекрасно, что сейчас и в ближайшей перспективе соперничать с нашими девочками не сможет никто. Пять первых мест от России и общий отрыв первого места от лучшей зарубежной фигуристки в 60 баллов являются важным тому подтверждением.