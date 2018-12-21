Винер призвала «вывести детей из подземелья»

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Ирина Винер

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова высказалась о развитии детского спорта в регионах на расширенном заседании коллегии Минспорта, которое проходит 21 декабря в Новогорске.

«Сейчас очень много „тренеров“, которые делают подпольные клубы. Нужно вывести детей из подземелья», — передаёт слова Винер корреспондент News.ru.

Она добавила, что нужно, чтобы каждая федерации выделила тренеров, которые бы рассказали министру спорта Павлу Колобкову, чего им не хватает для полноценного тренировочного процесса. Специалист подчеркнула, что в регионах тренерам все равно, здоровые дети или больные, будут они чемпионами или не будут.

«Они просто делают занятия», — заключила она.

Ранее News.ru писал, что Министерство спорта РФ подвело итоги года.