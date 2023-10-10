Ветеран «Спартака» предложил создать футбольную организацию на основе БРИКС Анзор Кавазашвили предложил создать футбольную организацию на основе БРИКС

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

УЕФА и ФИФА осталось недолго существовать после решения о недопуске российских юниоров к международным турнирам, заявил NEWS.ru экс-вратарь сборной СССР и ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили. Он предложил создать новую альтернативную организацию на основе расширения БРИКС, которая будет руководить европейским и мировым футболом.

Видимо, УЕФА и ФИФА осталось недолго существовать. Придется принимать меры, чтобы обновить эти организации толковыми руководителями. Или вместо них на основе расширения БРИКС создать новую альтернативную организацию, которая будет руководить европейским и мировым футболом, — сказал Кавазашвили.

Ветеран «Спартака» считает УЕФА аморфной организацией, которая сначала принимает одно решение, а затем меняет его под политическим давлением. По его мнению, в УЕФА находятся слабые люди.

В феврале 2022 года российские команды были отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине. 27 сентября этого года Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение вернуть российскую юниорскую сборную U17 в нейтральным статусе, однако с этим решением не согласились несколько европейских стран, объявивших о бойкоте матчей с россиянами. В результате УЕФА отозвал допуск российских юниоров.