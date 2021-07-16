В Японии заразились COVID 15 связанных с организацией Олимпиады человек

В Японии не менее 15 человек, связанные с организацией летней Олимпиады в Токио, заразились коронавирусом, передаёт агентство Kyodo. Имена заболевших не называются.

Ранее COVID-19 заразились спортсмены и члены команд из нескольких стран, которые уже приехали в Японию. Теперь к их числу прибавились ещё как минимум 15 больных.

Среди новых заразившихся семь сотрудников, работающих на олимпийских объектах, два журналиста и шесть человек, связанных с проведением соревнований, передаёт ТАСС со ссылкой на организационный комитет Олимпийских игр в Токио.

Игры пройдут с 23 июля по 8 августа. Они были перенесены на год из-за пандемии коронавируса. Тем временем в Токио накаляется эпидемиологическая обстановка. С 12 июля в городе из-за ухудшения ситуации снова вступил в силу режим чрезвычайной ситуации, который продлится как минимум до 22 августа.

Ранее организационный комитет сообщил о первом положительном тесте на коронавирус у одного из иностранных атлетов. Пол и национальность, а также вид спорта, которым занимается атлет, не уточнялись.