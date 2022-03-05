В России заявили о желании создать спортивные лиги со странами СНГ и БРИКС

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Россия предлагает создать спортивные лиги совместно со странами СНГ и БРИКС, передаёт пресс-служба Федерации конного спорта РФ. Отмечается, что такая инициатива была выдвинута на совещании Министерства спорта с представителями спортивных организаций.

В заявлении говорится, что теперь большинство спортивных мероприятий будут ориентированы на страны СНГ (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Узбекистан), а также государства БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

С 24 февраля, когда началась специальная военная операция, которую Россия проводит на территории Украины, большинство международных спортивных организаций исключили российских спортсменов из всех соревнований и турниров.

Ранее сообщалось, что Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила сборные России и Белоруссии от всех турниров под своей эгидой из-за «эскалации политической ситуации».