В России заявили о желании создать спортивные лиги со странами СНГ и БРИКС

Россия предлагает создать спортивные лиги совместно со странами СНГ и БРИКС, передаёт пресс-служба Федерации конного спорта РФ. Отмечается, что такая инициатива была выдвинута на совещании Министерства спорта с представителями спортивных организаций.
В заявлении говорится, что теперь большинство спортивных мероприятий
С 24 февраля, когда началась специальная военная операция, которую Россия проводит на территории Украины, большинство международных спортивных организаций исключили российских спортсменов из всех соревнований и турниров.
Ранее сообщалось, что Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила сборные России и Белоруссии от всех турниров под своей эгидой из-за «эскалации политической ситуации».