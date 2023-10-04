В МОК опровергли недопуск юниоров из России на зимние Игры МОК заявил, что не запрещал россиянам выступать на юношеской Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) не запрещал российским и белорусским спортсменам участвовать в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года в Южной Корее, передает ТАСС со ссылкой на организацию. Отмечается, что теоретически российские спортсмены еще сохраняют возможность пройти квалификационный отбор на юношеские Игры.

На данном этапе ни один индивидуальный нейтральный спортсмен не квалифицирован для участия в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года в Канвондо. Никакого дальнейшего решения принято не было, — говорится в ответе МОК.

Ранее в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) сообщили, что российские спортсмены не смогут выступить на зимних юношеских Играх в 2024 году в нейтральном статусе. Соревнования пройдут с 19 января по 2 февраля 2024 года в городе Канвондо.