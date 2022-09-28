В Минспорте начали работу по защите спортсменов от мобилизации В Минспорте разрабатывают программу по защите спортсменов от мобилизации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Профессиональных спортсменов хотят освободить от мобилизации, заявила «Матч ТВ» двукратная олимпийская чемпионка по биатлону и советник министра спорта Анна Богалий. По ее словам, система бронирования спортсменов находится в разработке.

Насколько знаю, Министерством спорта ведется работа, чтобы профессиональных спортсменов мобилизация не коснулась. Сейчас разрабатывается определенная система брони, — сказала Богалий.

27 сентября чемпион России, волейболист сургутского клуба Суперлиги «Газпром-Югра» Никита Алексеев получил повестку в военкомат в рамках частичной мобилизации.

Двумя днями ранее боец смешанного стиля Мариф Пираев уехал из России, так как ему пришла повестка в военкомат. Его коллега, чемпион AMC Fight Nights Владимир Минеев также получил повестку и заявил о намерении пойти в военкомат и о готовности отправиться на фронт, так как десантников, по его информации, осталось мало.