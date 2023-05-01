В ГД сожалеют из-за перехода российской пловчихи в сборную Франции Депутат ГД Свищев назвал переход пловчихи Кирпичниковой в сборную Франции неприятным событием

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Анастасия Кирпичникова

Смена спортивного гражданства и переход российской пловчихи Анастасии Кирпичниковой в сборную Франции является еще одним неприятным событием для отечественного спорта, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев. Парламентарий выразил сожаление в связи с тем, что спортсменка приняла такое решение именно сейчас, когда страна переживает не самые простые времена. 30 апреля многократная чемпионка Европы по плаванию объявила, что на ближайшем чемпионате мира по водным видам спорта будет выступать за французскую команду.

Грустно, конечно, что можно сказать. Легко так, знаете, поблагодарить и уйти, а поблагодарить государство она забыла. <...> Это не является чистым патриотизмом, — заявил Свищев.

Глава думского комитета высказал мнение, что сейчас спортивное гражданство меняют для того, чтобы получить возможность выступать на международных соревнованиях.

Думаю, нашим ребятам надо все-таки набраться терпения. В ближайшее время мы будем возвращены на спортивные площадки, арены. Поэтому, думаю, им потом будет не очень комфортно перед командой, тренерами, клубами, — добавил Свищев.

21 апреля президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сообщил, что Кирпичникова намерена сменить спортивное гражданство. Он добавил, что запрос на смену гражданства также направил призер чемпионатов России Марк Николаев. Сальников отметил, что такое решение спортсменов не стало неожиданностью, учитывая, что Кирпичникова уже давно живет во Франции, а Николаев — в Австралии.