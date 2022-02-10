В ГД отреагировали на подтверждение положительной допинг-пробы Валиевой

В деле с положительной допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой необходимо дождаться решения Спортивного арбитражного суда (CAS), которое инстанция примет до 15 февраля, рассказал NEWS.ru председатель комитета Госдумы (ГД) по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв. Он подчеркнул, что обращение за разъяснением ситуации в РУСАДА — почему о результате анализов Валиевой стало известно только во время Игр в Пекине, а не в декабре — могут воспринять как давление со стороны государства на общественную организацию.

Мы ждём решения CAS, которое будет вынесено до 15 февраля. Не так много дней осталось. <...> А РУСАДА — некоммерческая общественная организация. Можем обратиться с просьбой дать объяснение, [почему о положительной пробе стало известно только сейчас]. Но они могут давать пояснение, а могут и не дать, как любая общественная организация. Главное, чтобы это не выглядело как давление со стороны государства. Это мы проходили, именно за это нас пытались упрекать. Самое главное — у Валиевой все последующие пробы были отрицательными, — отметил парламентарий.

В допинг-тесте 15-летней спортсменки, который был сдан перед Олимпиадой в Пекине, нашли препарат триметазидин, что подтвердило ITA. Российское антидопинговое агентство временно отстранило Валиеву от соревнований, но позже разрешило её участвовать в Олимпийских играх.

МОК намерен обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде. Утвердить результаты командного турнира и распределить медали в фигурном катании можно будет только после решения выездной панели CAS.

По данным ITA, пробу у Валиевой взяли 25 декабря прошлого года во время ЧМ России по фигурному катанию в Петербурге. О найденном в тесте триметазидине лаборатория, аккредитованная WADA, сообщила только 8 февраля 2022 года. После этого спортсменка была отстранена от соревнований.

Валиева обжаловала это решение в Дисциплинарном допинговом комитете РУСАДА 9 февраля, комитет постановил отметить временное отстранение фигуристки от участия в ОИ. Спортивный арбитражный суд должен рассмотреть дело россиянки до того, как пройдут соревнования в короткой программе, запланированные на 15 февраля.

Ранее американский журналист Дэн Ветзель написал статью для сайта Yahoo Sports о скандале вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой. Он заявил, что Россия напичкала допингом юную спортсменку, однако это ей сойдёт с рук в силу возраста.