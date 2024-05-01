В Дубае сообщили о закрытии дела футболиста Промеса Прокуратура Дубая: закрыто дело форварда «Спартака» Промеса о ДТП

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Квинси Промес

В Дубае сообщили о закрытии дела в отношении нападающего «Спартака» Квинси Промеса по факту ДТП, передает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру города. В суде также скоро будет решена судьба спортсмена в связи с требованием Нидерландов об экстрадиции.

Дело о ДТП уже закрыто, — указано в заявлении.

Квинси Промес был задержан в Дубае в связи с ДТП, его обвиняли в нарушении правил дорожного движения. Вскоре после этого стало известно, что его арестовали после окончания сборов «Спартака» — в Нидерландах спортсмена заочно приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду запрещенных веществ, а также к полутора годам по делу о нападении. Европейская страна потребовала выдать подозреваемого, первое судебное заседание по этому вопросу намечено на 2 мая.

Ранее заслуженный адвокат РФ Дмитрий Краснов заявил, что вероятность экстрадиции футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса на родину в Нидерланды выше, чем передача его России. Он добавил, что подобный вариант развития событий возможен при наличии политических договоренностей между РФ и ОАЭ.

До этого De Telegraaf сообщил, что задержанный в ОАЭ полузащитник «Спартака» Квинси Промес содержится в камере с 15 заключенными. Известно, что он спит на одной из трех двухъярусных кроватей. При этом еще 10–20 заключенных спят на полу.