В Англии предложили провести Евро на Украине в ответ на заявку России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на желание Российского футбольного союза (РФС) подать заявку на проведение Евро-2028 или Евро-2032 на территории страны. Британский политик сделал встречное заявление, посчитав, что континентальное первенство должно пройти на Украине, сообщает The Guardian.

Думаю, есть лучший вариант. Право на проведение турнира стоит передать Украине, — заявил Джонсон.

Отметим, что хозяева чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов будут определены в сентябре 2023 года. Великобритания и Ирландия уже подали заявку на совместное проведение Евро-2028, на Евро-2032 претендует Италия. Турция также выразила желание стать хозяином одного из этих турниров. Другие страны пока не выразили желания провести континентальное первенство на своей территории.

При этом количество участников этих соревнованиях может быть увеличено с 24 до 32 команд.

Россия в 2018 году принимала чемпионат мира, а летом прошлого года в Санкт-Петербурге прошли семь матчей чемпионата Европы.