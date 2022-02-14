USOPC отреагировал на решение МОК не награждать фигуристов на ОИ

Директор по связям с общественностью Олимпийского комитета США (USOPC) Кейт Хартман выразила разочарование решением Международного олимпийского комитета (МОК) отказаться от проведения церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпийских играх. В то же время функционер отметила, что понимает и ценит намерение МОК по данному вопросу. Об этом американская журналистка Кристин Бреннан, сообщила в своём Twitter.

Мы очень гордимся командой Соединённых Штатов по фигурному катанию и её историческим выступлением в командном зачёте. Они не только достигли наивысшего результата и наибольшего количества очков в истории, но и продолжают воплощать дух и принципы американской команды. Мы опустошены тем, что они покинут Пекин без медалей, но мы ценим желание МОК обеспечить, чтобы правильные медали были вручены правильным людям. И будьте уверены: когда придёт время, это событие будет невероятно отпраздновано, — цитирует Хартман журналистка.

Церемонию награждения не провели в срок, а затем полностью отменили из-за того, что допинг-тест россиянки Камилы Валиевой дал положительный результат.

14 февраля Международный спортивный арбитраж (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ИСУ) по делу Камилы Валиевой. Российскую фигуристку допустили до выступлений в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине.