«Условия унизительны»: глава российских фехтовальщиков объяснил бойкот ОИ Президент ФФР Мамедов: Российские фехтовальщики не выступят на Олимпиаде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские фехтовальщики не выступят ни на последнем европейском квалификационном турнире к Олимпиаде в Париже, ни на самих Играх, заявил NEWS.ru президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов. Он назвал унизительными условия участия российских спортсменов на Олимпиаде.

Мы победители двух последних Олимпиад и считаем такие условия унизительными. У нас были максимально завоеванные лицензии в Рио-де-Жанейро и в Токио в количестве 24. Ни одна другая федерация так же, как мы, получить максимум лицензий. А сейчас нет 24. Нам предлагают взять какие-то косточки. Мы с этим не согласны, — сказал Мамедов.

Агентство Франс Пресс сообщило, что российские фехтовальщики не примут участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, поскольку российские спортсмены не заявились на последний европейский квалификационный турнир к Олимпийским играм в Париже. Соревнования пройдут в Люксембурге с 26 по 28 апреля.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Парижу будет сложно «с чистого листа» провести Олимпийские игры — 2024. Она пояснила, что столица Франции является обжитым мегаполисом, поэтому создать условия для международных соревнований там будет трудно. Тем не менее олимпийская чемпионка пожелала Парижу успешно провести Игры.