Умер бывший тренер сборной России по легкой атлетике Скончался бывший главный тренер сборной России по легкой атлетике Куличенко

Бывший главный тренер сборной команды России по легкой атлетике Валерий Куличенко ушел из жизни в возрасте 84 лет после продолжительной болезни, сообщила пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики. Дата и место похорон будут объявлены позже.

Сегодня, 16 января, на 85-м году жизни, после продолжительной болезни умер заслуженный тренер СССР и РСФСР, многолетний главный тренер сборной команды России по легкой атлетике Валерий Куличенко. <...> Всероссийская федерация легкой атлетики выражает глубокие соболезнования родным и близким Валерия Георгиевича Куличенко, — говорится в сообщении.

Куличенко начал тренерскую карьеру в 1961 году. Через девять лет он стал работать в сборной Советского Союза по легкой атлетике. Он подготовил таких олимпийских чемпионов, как Ольга Минеева, Валентина Егорова, Надежда Олизаренко и Елена Романова. В качестве главного тренера Куличенко руководил сборной РФ на Олимпиадах 1996, 2000 и 2004 годов.

В последние годы жизни он занимал должность замдиректора «Центра олимпийских видов спорта Московской области». Работу в сборной РФ Куличенко закончил в 2007 году после допинг-скандала с метательницами молота.

Ранее в Германии скончался немецкий футболист Франц Беккенбауэр. Бывший чемпион мира и Европы умер на 79-м году жизни. В составе сборной Германии он выиграл чемпионат мира 1974 года. Также вместе с немецкой сборной спортсмен одержал победу на Евро-1972.