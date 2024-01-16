Бывший главный тренер сборной команды России по легкой атлетике Валерий Куличенко ушел из жизни в возрасте 84 лет после продолжительной болезни, сообщила пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики. Дата и место похорон будут объявлены позже.
Сегодня, 16 января, на 85-м году жизни, после продолжительной болезни умер заслуженный тренер СССР и РСФСР, многолетний главный тренер сборной команды России по легкой атлетике Валерий Куличенко. <...> Всероссийская федерация легкой атлетики выражает глубокие соболезнования родным и близким Валерия Георгиевича Куличенко, — говорится в сообщении.
Куличенко начал тренерскую карьеру в 1961 году. Через девять лет он стал работать в сборной Советского Союза по легкой атлетике. Он подготовил таких олимпийских чемпионов, как Ольга Минеева, Валентина Егорова, Надежда Олизаренко и Елена Романова. В качестве главного тренера Куличенко руководил сборной РФ на Олимпиадах 1996, 2000 и 2004 годов.
В последние годы жизни он занимал должность замдиректора «Центра олимпийских видов спорта Московской области». Работу в сборной РФ Куличенко закончил в 2007 году после допинг-скандала с метательницами молота.
Ранее в Германии скончался немецкий футболист Франц Беккенбауэр. Бывший чемпион мира и Европы умер на 79-м году жизни. В составе сборной Германии он выиграл чемпионат мира 1974 года. Также вместе с немецкой сборной спортсмен одержал победу на Евро-1972.