USD  66.7617 EUR  76.135
GOLD1,290 $   Brent60.89 $ Bitcoin3,657.86 $
МОСКВА-6°C03:52
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

УЕФА указал место России по числу футбольных арен

Сергей Булкин/News.ru

спорт [ версия для печати ]

Россия находится на четвёртом месте в Европе по числу перестроенных, реконструированных или возведённых заново футбольных стадионов за последние 10 лет. Об этом говорится в отчёте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

За десятилетие в России было реализовано 16 проектов, связанных с футбольными аренами. Больше в Польше (27) и Турции (26). За этот же период в России было построено 14 новых стадионов. По этому показателю страна занимает второе место в мире, передаёт РИА Новости.

Большое количество проектов со стадионами в России УЕФА связывает с проведением ЧМ-2018.

При этом в связи с использованием арен, возведённых к мундиалю, доходы российских футбольных клубов от продажи билетов в 2017 году выросли на 37% (до €52 млн). Но выручка клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) от продажи билетов составляет только 6% от общих доходов. В Европе РПЛ занимает 11-е место по среднему показателю поступлений от реализации билетов.

В 2017 году клубы РПЛ заработали в общей сложности €497 млн, в среднем по €31 млн на клуб. По этим показателям клубы РПЛ опережают только представители высших дивизионов чемпионатов Британии, ФРГ и Испании.

От УЕФА российские футбольные клубы в 2017 году получили €68 млн. Это на 11% больше, чем в 2016 году.

Клубы РПЛ больше всех среди 54 европейских топ-дивизионов зависят от спонсорства и коммерческой деятельности. Доля от них у клубов РПЛ составляет 61% от общих доходов.

Также в отчёте говорится, что чистый долг российских футбольных клубов за последние десять лет вырос на 46% — до €515 млн, что является четвёртым по величине показателем в Европе. Выше значение этого показателя у клубов Италии, Британии и Турции. Часть долга российских клубов, как считают в УЕФА, «связана с капиталовложениями, поэтому такой рост не обязательно вызывает опасения».

Как писал News.ru, столичная полиция завершила расследование уголовного дела 33-летнего гражданина Палестины Мохаммеда Абушаверба. Мужчина совершил мошенничество в отношении 77 футбольных болельщиков из Алжира во время ЧМ-2018 в России.


#стадион #футбол #чм-2018 #доходы #УЕФА
самое читаемое
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве
общество
Отставку чиновницы в Хакасии не связывают с критикой премий

читайте также
спорт 19:44, 14 января 2019
Российский футбол может потерять ещё один клуб
спорт 16:23, 10 января 2019
Экс-тренер сборной России по футболу останется без работы
спорт 13:25, 10 января 2019
РПЛ выдвинула Дюкова на пост главы РФС
Лента новостей
политика 03:24
Толстой назвал условие возврата России к работе в ПАСЕ
в мире 03:06
Трамп отменил поездку в Давос делегации США из-за шатдауна
в мире 03:01
Лиепая напугана драками детей из русских и латышских школ
в мире 02:11
Газета: ИГ взяло на себя трагедию в Магнитогорске
в мире 01:51
Украина усилила охрану границы с Россией
Другие новости
спорт 22:03
WADA получило данные Московской лаборатории
спорт 21:29
Последний шанс Росомахи стать Золушкой
Боксёр Артур Акавов может реализовать мечту всей жизни
спорт 19:07
Экипаж Николаева из «КАМАЗ-мастера» выиграл «Дакар»
спорт 18:44
Стал известен состав сборной на эстафету в Рупольдинге
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top