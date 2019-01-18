УЕФА указал место России по числу футбольных арен

https://news.ru/storage/news/f5ecd4f2bb70c83e2495983665f9fd5a/6a7f26fb-6e60-459c-84ee-bd130f61fb5e_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Россия находится на четвёртом месте в Европе по числу перестроенных, реконструированных или возведённых заново футбольных стадионов за последние 10 лет. Об этом говорится в отчёте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

За десятилетие в России было реализовано 16 проектов, связанных с футбольными аренами. Больше в Польше (27) и Турции (26). За этот же период в России было построено 14 новых стадионов. По этому показателю страна занимает второе место в мире, передаёт РИА Новости.

Большое количество проектов со стадионами в России УЕФА связывает с проведением ЧМ-2018.

При этом в связи с использованием арен, возведённых к мундиалю, доходы российских футбольных клубов от продажи билетов в 2017 году выросли на 37% (до €52 млн). Но выручка клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) от продажи билетов составляет только 6% от общих доходов. В Европе РПЛ занимает 11-е место по среднему показателю поступлений от реализации билетов.

В 2017 году клубы РПЛ заработали в общей сложности €497 млн, в среднем по €31 млн на клуб. По этим показателям клубы РПЛ опережают только представители высших дивизионов чемпионатов Британии, ФРГ и Испании.

От УЕФА российские футбольные клубы в 2017 году получили €68 млн. Это на 11% больше, чем в 2016 году.

Клубы РПЛ больше всех среди 54 европейских топ-дивизионов зависят от спонсорства и коммерческой деятельности. Доля от них у клубов РПЛ составляет 61% от общих доходов.

Также в отчёте говорится, что чистый долг российских футбольных клубов за последние десять лет вырос на 46% — до €515 млн, что является четвёртым по величине показателем в Европе. Выше значение этого показателя у клубов Италии, Британии и Турции. Часть долга российских клубов, как считают в УЕФА, «связана с капиталовложениями, поэтому такой рост не обязательно вызывает опасения».

Как писал News.ru, столичная полиция завершила расследование уголовного дела 33-летнего гражданина Палестины Мохаммеда Абушаверба. Мужчина совершил мошенничество в отношении 77 футбольных болельщиков из Алжира во время ЧМ-2018 в России.