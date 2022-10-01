Трусова ушла от Тутберидзе к другому тренеру РИА Новости: Трусова ушла от Тутберидзе к Соколовской

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Александра Трусова

Обладательница серебряной медали зимних Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Трусова ушла от тренера Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По информации собеседника агентства, причины ухода спортсменки к другому наставнику на текущий момент неизвестны.

Еще в конце сентября, как отмечают журналисты, фигуристка выступала на контрольных прокатах сборной России в группе Тутберидзе.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с РИА Новости призналась, что не поняла решения 18-летней Трусовой уйти от Тутберидзе.

Я не понимаю данное решение. Она пошла туда, где (фигурист Марк. — NEWS.ru) Кондратюк. После Тутберидзе Соколовская ей ничем не поможет, — заявила Тарасова.

Трусова тренировалась под крылом Тутберидзе всю юниорскую и большую часть взрослой карьеры. В сезоне-2020/21 фигуристка проходила подготовку в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, но после решила вернуться к Тутберидзе.

Ранее стало известно, что Трусова зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. Теперь спортсменка может проводить вспомогательную деятельность, связанную с исполнительскими искусствами.