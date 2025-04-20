Трое на одного: кто отберет чемпионство у «Зенита» в год столетия клуба

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Игроки команды «Зенит»

Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга вплотную приблизился к «Краснодару» после победы в очном матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Недалеко от лидеров находятся московский «Спартак» и ЦСКА. До конца турнира осталось шесть туров. Какой календарь в конце сезона у претендентов на чемпионство и кто займет первое место — в материале NEWS.ru.

Как «Зенит» разгромил «Краснодар»

13 апреля в матче 24-го тура РПЛ «Зенит» на своем поле одержал разгромную победу над «Краснодаром» со счетом 4:1. Гости открыли счет на 16-й минуте благодаря голу Никиты Кривцова после передачи Джона Кордобы. Однако «Зенит» быстро отквитал пропущенный мяч. На 29-й минуте отличился Андрей Мостовой, до перерыва Лусиано Гонду вывел хозяев вперед. Во втором тайме «Зенит» забил еще дважды — Максим Глушенков и Луис Энрике довели счет до разгромного.

Благодаря этой победе «Зенит», который в этом году отмечает 100-летие клуба, сократил отставание от «Краснодара» до двух очков. У команды Мурада Мусаева 52 балла, а у подопечных Сергея Семака — 50. Третью строчку делят «Спартак» и ЦСКА. В активе московских команд по 47 очков.

Какие премиальные получили игроки «Зенита» за победу над «Краснодаром»

Sport24 сообщил, что футболисты «Зенита» за победу с разницей в три мяча или более получат по €250 тыс. По данным издания, в клубе также увеличили премиальные за итоговую победу в чемпионате России с €800 тыс. до €1,4 млн.

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Пресс-служба «Зенита» опровергла эти сведения. При этом в клубе отметили, что у игроков будут премиальные, но не в таком количестве.

«Настойчиво рекомендуем перепроверять информацию перед публикацией, а фантазии приберегать для других случаев», — говорится в заявлении клуба.

У кого самый легкий календарь на финише сезона

«Краснодар» до конца сезона сыграет на своем поле против грозненского «Ахмата», казанского «Рубина» и московского «Динамо». Соперниками команды Мусаева в гостевых матчах являются махачкалинское «Динамо», ЦСКА и «Оренбург». Таким образом, в оставшихся шести поединках «Краснодар» дважды сыграет против коллективов из первой пятерки.

«Зенит» отправится в гости к московскому и махачкалинскому «Динамо», а также к «Ростову». Дома команда Семака сыграет против «Химок», «Пари Нижний Новгород» и «Ахмата». У «Зенита» только один соперник из первой пятерки.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Игроки во время футбольного матча регулярного чемпионата Российской премьер-лиги между ФК «Химки» (Химки) — «Зенит» (Санкт-Петербург)

Самыми тяжелыми оппонентами «Спартака» до конца чемпионата станут ЦСКА и московское «Динамо». Также красно-белые сыграют дома против «Химок». На выезде им предстоят матчи против тольяттинского «Акрона», в составе которого выступает лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба, воронежского «Факела» и самарских «Крыльев Советов».

ЦСКА на своем поле примет «Крылья Советов», «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород». В гостях подопечные сербского тренера Марко Николича сыграют против «Спартака», «Ахмата» и «Локомотива». Впереди у красно-синих два тяжелых московских дерби.

Кто станет чемпионом РПЛ

«Зенит» является главным фаворитом чемпионата России по футболу после победы над «Краснодаром», заявил NEWS.ru тренер Валерий Непомнящий. По его мнению, команда Семака по-настоящему включилась в борьбу за первое место. Непомнящий считает, что шансы также остаются у «Спартака».

«Я говорил перед этой игрой, что если выиграет „Краснодар“, то чемпионская гонка закончилась. Если выиграет „Зенит“, то он включится в борьбу. „Зенит“ — фаворит, но будет непросто. „Спартак“ также может бороться за чемпионство, если у игроков будет все в порядке с психологией. От них можно ждать чего угодно», — сказал Непомнящий.

По словам тренера, ЦСКА сможет претендовать максимум на второе место. В то же время он отметил, что чемпионат России непредсказуем, поэтому делать прогнозы на оставшиеся встречи очень тяжело.

Ветеран «Спартака», экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с NEWS.ru назвал «Зенит» бесспорным фаворитом чемпионата, несмотря на двухочковое отставание от «Краснодара». По его мнению, команда Семака выглядит предпочтительнее главного конкурента.

«У „Зенита“ наигранные система, защита, полузащита и нападение. Они знают, куда каждому бежать. К сожалению, в этом плане „Краснодар“ уступает. Это хорошая команда, но она не дотянет до чемпионского титула», — высказал мнение Кавазашвили.

По его словам, «Спартак» и ЦСКА разыграют между собой третье место.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Игроки во время футбольного матча «Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва)

Экс-футболист «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин заявил NEWS.ru, что в текущем сезоне РПЛ нет явного фаворита, все команды бьются как могут. Он не исключил, что «Спартак» и ЦСКА вмешаются в чемпионскую гонку.

«Я думаю, нас ждет интрига до последних туров. Есть еще игры у команд между собой, поэтому кто-то потеряет очки. „Зенит“, может быть, как в прошлом году, будет спотыкаться», — сказал Булыкин.

Кто является теневым фаворитом чемпионата

ЦСКА является лучшей командой по комплектованию состава, заявил NEWS.ru экс-футболист сборной СССР, ветеран красно-синих Владимир Пономарев. По его мнению, столичный клуб — теневой фаворит чемпионата. В весенней части РПЛ команда одержала пять побед подряд и вышла в финал Пути РПЛ Кубка России.

«В начале сезона я думал, что ЦСКА максимум место в тройке, а сейчас вполне возможна борьба за чемпионство. В настоящее время в команде практически нет слабых мест. Все укомплектовано. Армейцы мучились с нападающими, но подобрали ребят, которые бегут вперед, не получают пас спиной к чужим воротам. Не такие, как Федор Чалов, который все время любил получать мяч в ноги, это тормоз. Если игроки бегут вперед, они создают напряжение для защитников противника. Армейцы находятся на правильном пути», — сказал Пономарев.

По мнению ветерана ЦСКА, главным фаворитом чемпионата остается «Зенит». Пономарев отметил, что «Краснодар» не выдержал напряжения и перегорел перед игрой в Санкт-Петербурге.

«Как они дальше будут восстанавливаться, очень трудно сказать. Если игроки плюнут на все, скажут, мол, черт с ним, не возьмем первое место, будет второе-третье, это хорошо. Если они будут стремиться к первому, станут еще более закрепощенными и проиграют», — добавил Пономарев.

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