Тренеру по спортивной гимнастике Давыдовой вернули право работать в Канаде

Фото: Эдуард Котляков/Фотохроника ТАСС

Елена Давыдова

Федерация гимнастики Канады (Gymnastics Canada) вернула право олимпийской чемпионке в составе советской сборной Елене Давыдовой заниматься тренерской работой, передает ТАСС со ссылкой на документы федерации. Согласно этим документам, тренерская деятельность должна проводиться под контролем.

Давыдову отстранили от тренерской деятельности в конце ноября прошлого года. Теперь она сможет работать со спортсменками до 25 лет под контролем канадской федерации гимнастики. Решение будет действовать до завершения расследования, которое ведет управление комиссара по целостности спорта. Какие нарушения привели к разбирательству, не сообщается.

Давыдова завоевала две золотые и одну серебряную медаль на Олимпиаде 1980 года в Москве. В следующем году она получила несколько медалей на чемпионате мира. В настоящее время 62-летняя Давыдова представляет Оттаву в техническом комитете Международной федерации гимнастики. Спортсменка введена в Международный зал славы гимнастики в 2007 году. Со сборной Канады она сотрудничает с 2005 года.

Ранее дисциплинарный комитет Федерации хоккея России на полгода отстранил от работы главного тренера юниорской сборной Александра Титова из-за инцидента после финала Кубка будущего в Минске. После матча с молодежной командой Белоруссии несколько игроков российской команды в знак протеста против судейства отказались забирать призы от организаторов турнира.