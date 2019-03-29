Лидер и капитан женского баскетбольного клуба «Надежда» Ксения Тихоненко в эксклюзивном интервью News.ru поделилась эмоциями от завоевания бронзовых медалей Кубка России, рассказала о выходе национальной команды в финальную часть чемпионата Европы, а также назвала свой идеальный отпуск.

Битва за Кубок

— Ещё в воскресенье вы играли в матче за бронзу в Курске, а в понедельник мы встретились в Москве. Как себя чувствуете после трудной баталии со «Спартой», у вас ведь и проблемы со здоровьем были?

— Все знают, что у меня была ангина. На паркет приходилось выходить на уколах, так как я понимала значимость встреч для нашей команды. В воскресенье смогла собрать все силы и помочь команде взять бронзу.

— Чего не хватило для того, чтобы оказаться всё же в финале?

— Сил и глубины скамейки. У Курска три центровых высокого класса, а у нас только я и Майга. Было достаточно сложно в конце матча, силы просто заканчивались. Это, кстати, было и в матче с Видным.

— Болезнь сказалась на игре?

— Когда ты выходишь на площадку, ты забываешь обо всех своих болячках. А вот после начинаешь понимать, как тебе плохо на самом деле. Лежишь в отеле и думаешь, чтобы тебе хоть кто-нибудь помог. Ночью и утром была реальная жесть, всё тело ломало в воскресенье. Я думала, как же мне всё же играть против «Спарты». Но, слава богу, всё хорошо в итоге закончилось.

— Есть ли удовлетворение от медали? Бронза — это ведь не самая амбициозная цель.

— Хотелось бы выступить получше, но раз не получилось, так надо, судьба у нас такая.

— Что вообще с «Надеждой» произошло в четвёртой четверти матча за третье место. Тогда, казалось, мяч просто не хотел заходить в корзину?

— Просто устали, сил практически не осталось. Я в сезоне никогда не играю по 35−37 минут, моя норма, если можно так назвать, — 20−25. А тут два матча подряд практически полностью… Я выдохлась. Ничего — в следующем году будет всё иначе, обещаю.

Ксения Тихоненко Павел Лисицын/РИА Новости

— То есть молодых девчонок из «Спарты» вам понравилось «обижать», так?

— В смысле молодых? Они достаточно опытные. Многие выступали в сборных различных возрастов, добивались результата. Девчонки дали нам бой, но мы были в этот день лучше.

— С какими чувствами, кстати, покидали паркет? Вас ведь посадили на скамейку секунд за 30−40 до конца матча.

— Да, там оставалось не очень много секунд. Я просто посмотрела на нашего тренера. Он понял по моим глазам, что силы закончились, и заменил меня. Было ощущение, что рухну прямо там, на паркете (смеётся). Чуть раньше, когда был тайм-аут за три минуты до конца, он мне сказал, что надо ещё потерпеть. А я сижу, глаза в кучу, уже «плыву», но ответила, что, конечно, без проблем. Сейчас всё будет. Только сев на скамейку, осознала, что победа достанется нам, мы молодцы.

— Воскресенье в Курске, в понедельник уже в Москве. Такой график не выбивает?

— Через два дня уже домой поеду — в Краснодар. У меня все спрашивают, как мне удаётся жить с таким расписанием, мы ведь очень часто передвигаемся. Сначала было сложно, но сейчас аэропорты, самолёты и отели — это мой второй дом.

— Наверное, есть желание добраться поскорее до родного дома, выключить все гаджеты и просто рухнуть в кровать.

— Вот я так и планирую, если честно. Буду только спать и есть, а также всё время уделять маме, папе и моему младшему брату. Буду дома, никуда выходить даже не хочу. Очень устала за последнее время, нужна полная перезагрузка. Родные стены этому будут способствовать. А потом можно вернуться к привычному ритму спортсмена.

Гонка за лидерами чемпионата России

— Довольны ли нынешним турнирным положением «Надежды»? Вы идёте третьими вслед за курским «Динамо» и екатеринбургским УГМК.

— У лидеров и состав получше, и финансовых возможностей побольше. Оренбург делает всё возможное, чтобы быть повыше в таблице. Мы зададим бой всем.

— Насколько интересно играть в чемпионате, где победитель почти всегда известен? УГМК ведь давно гегемон. Да, вы навяжете на каком-то этапе борьбу, но, скорее всего, титул снова достанется Екатеринбургу.

— Я рада, что играю в чемпионате России, но вопрос, конечно, с подвохом (смеётся). Это круто, что выходишь на паркет против сильнейших, конкурируешь с ними, стараешься обыграть. К нам ведь едут играть самые сильные легионеры. Но…

— Есть ли желание где-то себя попробовать?

— За границу можно, но куда? Да, есть серьёзные турниры в Турции, Испании, Италии. Посмотрим, что будет дальше. Пока меня всё устраивает в «Надежде»: и команда, и тренер, и отношение ко мне. Но ни от чего зарекаться не буду. Поиграть за границей? Почему бы и нет.

— Вы два года назад были в московском «Динамо», сейчас осваиваетесь в «Надежде». Чувствуете, что с каждым сезоном прогрессируете?

— Конечно. А разве может быть иначе? Я выступаю в сильной команде, которая ставит перед собой амбициозные цели.

Ксения Тихоненко Из личного архива Ксении Тихоненко

— Смотрите на «бело-голубых» сейчас сверху вниз? Они ведь в турнирной таблице ниже вас обосновались.

— Нет, конечно. Очень жалко, что с каждым годом финансовая ситуация в «Динамо» всё хуже и хуже. В текущем сезоне у них команда не очень. Надеюсь, в следующем году будет всё складываться многим лучше. Говорят, они найдут деньги для серьёзного комплектования.

— Евгения Белякова говорила, что уровень чемпионата потихонечку падает. Вы с ней согласитесь? Сейчас ведь, по сути, осталось лишь три конкурентоспособных клуба.

— Да, всё хуже и хуже у нас, к сожалению. В прошлом году закрылась Вологда, в этом — Казань ушла в Суперлигу. Я не знаю, что будет дальше, ведь с каждым годом ситуация становится всё более катастрофической. Пока у нас задают тон УГМК, курское «Динамо», оренбургская «Надежда» и красноярский «Енисей». Ну и столичный МБА неплохой уровень показывает. «Спарта» из Видного старается подтянуться. Вкладывайте деньги в развитие женского баскетбола в России (смеётся).

— Есть ли желание съездить поиграть в НБА?

— Когда я была маленькая, тогда это была моя мечта номер один. Сейчас уже эмоции несколько улеглись. Да и с коленями у меня есть некоторые проблемы. Старая уже стала, сыплюсь (смеётся). Просто нужен небольшой отдых, хотя поездка в Америку — это был бы большой опыт. Общалась на эту тему с Вадеевой и Беляковой, они говорят, что там условия очень классные, отношение другое.

— Но интерес со стороны американских команд был?

— Когда мне было лет 17, ходили какие-то слухи, что за мной следят представители команд. Но как-то дальше этих слов никуда так и не пошло.

Сборная России

— Сборная России пробилась в финальную часть чемпионата Европы — 2019. Почему отбор для нас сложился так тяжело?

— Сказалась несыгранность. Каждый в сборной хочет показать, на что способен. Плюс в «Динамо» и УГМК кто-то из игроков национальной команды получает больше времени на паркете, а кто-то меньше. Не было одного ритма, готовности. Мы собираемся 10 мая на большой сбор, у нас будет полтора месяца, чтобы набрать оптимальную форму и наиграть связки.

— В мужском баскетболе остро стоит вопрос между клубами и федерацией, когда ряд баскетболистов не отпускают в национальную команду. А в женском какая ситуация?

— У ребят жесть, конечно. У нас такой проблемы нет, всё хорошо. Если зовут в сборную — отпускают без проблем, слава богу.

— Но можете представить такую проблему у вас? Какие последствия были бы?

— Мне кажется, мы бы тогда в финальные части турниров никогда бы не выходили (смеётся).

— Руководит нашей сборной иностранец — Олаф Ланге. Это плюс или минус для сборной? Сейчас ведь везде стараются ставить своих: в футболе — Черчесов, в мужской баскетбольной команде — Базаревич.

— Олаф — очень хороший специалист, позитивный по общению. Для нашей команды он самое то. У нас хорошо налажен контакт, все говорят по-английски. Если возникают проблемы с коммуникацией, другие представители тренерского штаба смогут донести идеи главного до нас.

Ксения Тихоненко Сергей Кузнецов/РИА Новости

— Ланге смог что-то привнести в наш менталитет?

— Конечно. Много разных аспектов. На сборах всегда много собраний, у нас есть различные тесты, в том числе и психологические.

— То есть вас после психологических тестов всё равно продолжают вызывать в сборную?

— Конечно (смеётся). Понятно, что они сделали для себя какие-то выводы. «Где же ты раньше была?» — такая мысль, как мне кажется, была у них в голове.

— Какие у нас шансы на Евро-2019?

— Мне кажется, высокие, хотя наш квартет на турнире называют «группой смерти»: Россия, Белоруссия, Сербия и Бельгия.

— Да с сербами и белорусами, думаю, можно договориться.

— Да, давайте (смеётся). У нас до июня ещё есть время, но лучше начать этим заниматься прямо сейчас. Если серьёзно, будет сложно нам с такими соперниками, ну, а как иначе?

— Многие считают, что пока рано оценивать соперников, не факт, что ведущие спортсмены приедут на турнир. Травмы же никто не отменял.

— Понятное дело, я согласна с этим. Всё приобретёт контуры уже непосредственно перед стартом чемпионата Европы. Понятно, на бумаге у нас все фавориты. Но ты можешь готовиться, а потом оп — травма, которая оставит тебя вне турнира.

— Кто сейчас является лидером в нашей сборной?

— Мы берём командой. Ключевые игроки, конечно, влияют на ситуацию на паркете: Белякова, Мусина, Вадеева. Так можно перечислять всех. В одном матче кто-то один берёт инициативу на себя, в следующей встрече солирует уже кто-то другой.

Море, пляж, семья

— Впереди нас ожидает Новый год. Как вы любите проводить праздники?

— По-разному. Год на год не приходится. На этот раз проведу его в кругу семьи в Краснодаре. Прошлые праздники провела с командой в Оренбурге — готовились к матчам еврокубка.

— Нарушали спортивный режим накануне важной встречи?

— Мы чуть-чуть, ну что вы. Новый год же (смеётся). Можно же немного?

— Идеальный отдых для вас — это…

— Семья, море, пляж. Это идеальное сочетание. Стараюсь с друзьями куда-то выбираться: кино, театр. Ну и всякие женские штучки: массаж, маникюр, педикюр. Мелочи, одним словом (смеётся).

— Часто удаётся себя так баловать? Я про насыщенную культурную программу.

— Очень стараюсь всё для этого делать. Нахожу время, деньги и еду куда-нибудь. Стараюсь так каждый год.

Ксения Тихоненко vk.com/tixonya

— Самая экзотическая страна, где удалось побывать?

— Мы с молодёжной сборной играли на чемпионате мира в Чили. У нас было лето, но там, видимо, уже зима — очень холодно. А мы в шортиках и маечках из аэропорта вышли на улицу. Первым делом побежали покупать тёплые вещи. Да и летели туда почти сутки: из Москвы в Париж, дальше до Сантьяго, а там куда-то ещё на местных авиалиниях. Я уже не знала, чем себя занять в самолёте (смеётся). Ещё, кстати, мне в США очень понравилось. Весной вот вырвусь на пять дней куда-то.

— Всего на пять дней?

— Знаете, для нас много. Учитывая график турниров. Нас на Новый год тоже отпускают всего ничего — 2 января надо прибыть в расположение «Надежды». За то малое количество времени надо успеть встретиться с большим количеством людей.

— Такая насыщенная программа должна эмоционально опустошать.

— Есть такое. Вот сейчас мне нужен просто отдых, хочу отключиться от всего. Кубок России прибил меня немножечко эмоционально, да и болезнь сказалась на количестве сил.