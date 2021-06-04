Теннисистка Яна Сизикова отпущена на свободу в Париже

https://static.news.ru/photo/82765288-c56f-11eb-add6-96000091f725_660.jpg Яна Сизикова Фото: instagram.com/yana_sizikova/

Российская теннисистка Яна Сизикова освобождена из-под стражи в Париже, куда была помещена по обвинению в «умышленном проигрыше» на турнире Roland Garros. Мера пресечения была отменена, но расследование продолжается, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в прокуратуре столицы Франции.

Французский адвокат спортсменки Фредерик Бело заявил , что не успел пока пообщаться с подзащитной, поэтому не знает, какие действия она будет предпринимать.

По словам Бело, Сизикову обвиняют в спортивной коррупции, предполагается, что она могла заработать на ставках. За это предусмотрено наказание в виде пяти лет тюрьмы и штраф €500 тысяч. Также россиянка подозревается в мошенничестве в составе организованной группы.

Позже стало известно, что в отношении теннисистки власти не стали вводить судебный контроль и она может покинуть страну.

Задержание не стали продлевать. После освобождения она получила паспорт и может покинуть французскую территорию. В её отношении не вводился судебный контроль, и это вновь доказывает, что у подозрений в отношении неё нет серьёзных оснований, — рассказал Бело.

Адвокат добавил, что прокурор взвесил данные следствия и ответы Сизиковой и пришёл к выводу, что у французской стороны нет основания для задержания спортсменки. Объяснения Сизиковой удовлетворили следователей. Целью же задержания назвали не допрос, а беседу, минимизировав таким образом значение процедуры. Это ещё раз доказывает, что в отношении россиянки нет ничего серьёзного.

Думаю, что завтра она будет отдыхать, она не спала всю прошлую ночь. Она очень устала и очень измотана психологически. Для неё это стало большим шоком, поскольку всё это совершенно несправедливо, — добавил адвокат.

Как сообщалось ранее, российская теннисистка Яна Сизикова, занимающая 101-е место в мировом рейтинге, была задержана в Париже. Отмечается, что её заподозрили в умышленном проигрыше гейма в матче «Ролан Гаррос» в прошлом году.