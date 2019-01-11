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Темников уйдёт из «Динамо»

Иван Темников Dmitry Golubovich/Global Look Press эксклюзивы

Иван Темников

спорт [ версия для печати ]

Полузащитник московского футбольного клуба «Динамо» Иван Темников зимой покинет команду.

Как стало известно News.ru, «бело-голубые» отдадут хавбека в полугодичную аренду в один из клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Темников не полетит с командой на первый сбор, а будет работать с дублирующим составом до тех пор, пока не определится со своим трудоустройством.

В текущем сезоне чемпионата России футболист появлялся на поле в пяти играх, заработав одно предупреждение.

Темников в начале лета прошлого года поставил свою подпись под двухлетним соглашением с московским клубом.


#футбол #трансфер #РПЛ #ДинамоМосква #ИванТемников
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