https://static.news.ru/photo/64a2b5a4-6f48-11ea-84c9-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Тарасова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала видеообращение в связи с коронавирусом.

У нас сейчас тяжёлое время, нам нужно сделать то, о чём нас просят, — сидеть дома. Давайте мы все немножко пострадаем, но зато будем здоровы, — сказала Тарасова на видео, опубликованном на своей странице в Instagram.

Она рассказала, что уже 10 дней находится на карантине и не выходит из дома. Тарасова отметила, что она слушает музыку, читает книги и смотрит телевизор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на критику спортивного директора немецкой федерации Удо Дёнсдорфа, который считает, что юный возраст российских спортсменок, выступающих в элите фигурного катания, не идёт спорту на пользу.