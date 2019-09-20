Фото: Enrico Calderoni/AFLO/Global Look Press

Гимнастка из подмосковного Пушкино Екатерина Селезнёва рассказала о своих эмоциях после победы на чемпионате мира и о поздравлении от президента России Владимира Путина.

Селезнёва поделилась впечатлениями с телеканалом «360». Прошедший в Баку чемпионат мира по художественной гимнастике был первым для спортсменки, поэтому она испытывает «невероятные эмоции». Как я неожиданно на него попала, так...