Россиянки Дина и Арина Аверины выиграли золото и серебро чемпионата мира по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье.
Высшую ступень пьедестала почёта заняла Дина Аверина, набрав 91,400 балла в четырёх видах. Её сестра Арина стала второй с результатом 91,100. Бронзу забрала представительница Израиля Линой Ашрам (89,700).
Сёстры Аверины завоевали для России две олимпийские квоты в Токио-2020. Ранее Дина Аверина уже победила в упражнениях с лентой, мячом, булавами и в командном турнире. Арина делит с сестрой командное золото и имеет серебро в упражнениях с мячом.
Ранее News.ru сообщил о поздравлении российским гимнасткам от президента РФ Владимира Путина.