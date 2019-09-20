Арина и Дина Аверины Арина и Дина Аверины Фото: Enrico Calderoni/AFLO/Global Look Press

Россиянки Дина и Арина Аверины выиграли золото и серебро чемпионата мира по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье.

Высшую ступень пьедестала почёта заняла Дина Аверина, набрав 91,400 балла в четырёх видах. Её сестра Арина стала второй с результатом 91,100. Бронзу забрала представительница Израиля Линой Ашрам (89,700).

Сёстры Аверины завоевали для России две олимпийские квоты в Токио-2020. Ранее Дина Аверина уже победила в упражнениях с лентой, мячом, булавами и в командном турнире. Арина делит с сестрой командное золото и имеет серебро в упражнениях с мячом.

Ранее News.ru сообщил о поздравлении российским гимнасткам от президента РФ Владимира Путина.

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