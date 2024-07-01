Стало известно, почему «Динамо» и Джикия не договорились о сотрудничестве Футболист Джикия отказался от контракта с «Динамо» из-за «Спартака»

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Георгий Джикия

Руководство ФК «Динамо» проявляло интерес к бывшему защитнику «Спартака» Георгию Джикии, сообщил портал Metaratings.ru со ссылкой на свои источники. По их данным, стороны не смогли договориться из-за нежелания последнего играть за соперника команды, в которой он прежде играл.

Согласно представленным сведениям, 30-летний защитник отказался обсуждать какие-либо условия с «Динамо», так как в течение долгого времени имел успешную карьеру в «Спартаке». Джикия начал выступать за последний ФК с января 2017 года. Он смог сделать 11 результативных передач в 215 матчах за столичный клуб. Прежде он играл за ФК «Амкар».

Стоимость перехода 16-летнего футболиста Ламина Ямаля из ФК «Барселона» во французский клуб ПСЖ ранее оценили в €250 млн. Однако источники испанской газеты сообщили, что местный клуб не допустит такого развития ситуации из-за того, что не готов расстаться с многообещающим спортсменом.

Прежде сообщалось, что в дом к легендарному футболисту Роберто Баджо ворвалась группа вооруженных людей из пяти человек, которые ограбили его. В тот момент сам спортсмен смотрел по телевизору матч чемпионата Европы между сборными Испании и Италии.