Стала известна чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева стала чемпионкой России по фигурному катанию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Софья Акатьева

Спортсменка Софья Акатьева завоевала золото чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске. В сумме за короткую и произвольную программу она набрала 249,74 (85,59+164,15) балла.

Известно, что Акатьевой 15 лет. Девушка завоевала титул чемпионки России. В 2021 году Акатьева стала двукратной чемпионкой России среди юниоров. Тогда серебро досталось Софья Самоделкина, а воспитаннице Евгения Плющенко Софья Муравьева — бронза

Серебряная медаль досталась олимпийской чемпионке в командном соревновании (2022) и чемпионке Европы (2022) Камиле Валиевой (247,32; 76,61+170,71). Обе спортсменки представляют группу тренер Этери Тутберидзе. Третье место занялавоспитанница группы Алексея Мишина Елизавета Туктамышева (241,72; 82,98+158,74).

Накануне стало известно, что фигуристка Александра Трусова снялась с чемпионата России, который проходит в Красноярске. Причиной решения стали медицинские показания. Сообщалось, что за день до представления короткой программы, 22 декабря, Трусова почувствовала недомогание. До этого она провела утреннюю тренировку и посетила церемонию жеребьевки.