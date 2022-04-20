«Спортсмены ни при чём»: Свищёв об отстранении россиян от Уимблдона

Уимблдон является одним из самых престижных теннисных турниров в мире, участвовать в котором мечтает любой игрок, но организаторы решили устроить из спортивного события политическое мероприятие, заявил NEWS.ru член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв. По его словам, если подобное решение будет принято, то британская сторона пойдёт вопреки рекомендациям Международной федерации тенниса, которая допускает российский спортсменов до участия в своих турнирах.

Пренебрегая спортивными принципами, организаторы пошли на поводу у политиков и спонсоров, которые, вероятно, диктуют законы и правила проведения спортивных турниров на территории Великобритании. Известные яркие антироссийские высказывания, позицию Великобритании в конфликте России и Украины мы все прекрасно знаем. Но каждая сторона вправе выбирать свой путь. Спортсмены здесь не имеют никакого отношения ни к событиям, ни к нашим непростым отношениям с Великобританией. Они не могут быть заложниками этой ситуации, — сказал Свищёв.

Он добавил, что спорт потеряет из-за отсутствия россиян на Уимблдоне, так как российские теннисисты являются украшением любого турнира. Принимая подобное решение, организаторы прежде всего наказывают себя, подытожил Свищёв.

Зарубежные СМИ 20 апреля сообщили, что руководство Уимблдона приняло решение не допускать представителей России и Белоруссии к участию в соревновании. Причиной такого решения является спецоперация на Украине. В пресс-службе Федерации тенниса РФ (ФТР) назвали слухами новости об отстранении российских спортсменов.

Как сообщил ранее министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон, российским теннисистам для выступления на Уимблдоне необходимо будет предоставить письмо о том, что они не получают денег от президента РФ Владимира Путина, России и Белоруссии и не будут делать заявлений в поддержку политики государств. В свою очередь Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC), ответственный за организацию Уимблдона, объявил, что решение по допуску российских теннисистов на турнир будет принято в середине мая.