Шведский спортсмен в восьмой раз побил мировой рекорд по прыжкам с шестом Швед Арман Дюплантис в восьмой раз побил мировой рекорд по прыжкам с шестом

Фото: Li Ying/XinHua/Global Look Press

Арман Дюплантис

Шведский спортсмен Арман Дюплантис восьмой раз в карьере побил мировой рекорд по прыжкам с шестом. Во время этапа Бриллиантовой лиги в китайском городе Сямэнь он взял высоту в 6,24 метра. Предыдущий рекорд Дюплантис установил в сентябре 2023 года в американском Юджине, где он преодолел высоту в 6,23 метра.

Второе место в соревнованиях занял американский спортсмен Сэм Кендрикс, прыгнувший на 5,82 метра. Бронза досталась китайцу Хуану Бокаю (5,72 метра).

Ранее российский нападающий клуба «Вашингтон» Александр Овечкин еще на шаг приблизился к рекорду канадца Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб за всю историю регулярного чемпионата. В текущем сезоне он провел 47 матчей и забросил 12 шайб, продлив голевую серию до четырех матчей. Овечкин уступает канадскому спортсмену, который за время выступлений отправил в ворота соперников 894 шайбы, 60 голов.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Овечкин побьет рекорд Гретцки, если не получит травму. По его мнению, российский нападающий сможет обойти канадца в течение двух следующих сезонов. Губерниев также добавил, что Овечкин является посланником спорта РФ и назвать его предателем сможет «только идиот».