Горбацевич: всё, что происходит с РУСАДА, не очень хорошо

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Александр Горбацевич

Член сборной по санному спорту дал интервью

Российский саночник Александр Горбацевич стал серебряным призёром на прошедшем в Сигулде (Латвия) этапе Кубка мира. В интервью News.ru спортсмен рассказал о том, как он отнесся к победе, какие настроения царят в команде в связи с ситуацией вокруг Российского антидопингового агентства (РУСАДА), а также о предстоящих планах на чемпионат мира.

— Вы завоевали серебро на прошедшем этапе Кубка мира. Каковы ощущения?

— Ощущения очень радостные. Это можно сказать, первый мой подиум в Кубке мира. В Австрии серебро в спринте завоевал, но тут уже другие ощущения от заезда были. Когда проезжаешь первый заезд и идёшь в тройке лидеров — ответственность возрастает, волнение больше проявляется. Главное нужно было не подкачать во втором заезде и у меня получилось, прошёл хорошо. Как итог — неплохой результат. Эмоций много, их даже не описать.

— Что говорили тренеры после финиша? Как поздравили партнёры по команде?

— Тренер сказал: «Молодец!». Я не допустил ошибок и безусловно, тренер был очень рад.

— Поздравили партнёры по команде?

— Семён Павличенко поздравил. Мне показалось, что он был больше рад не тому, что он выиграл, а тому, что я второй стал. Поздравления получил сразу после финиша, в лидербоксе. Ну и от остальных ребят тоже.

— Вашего партнёра по команде Романа Репилова дисквалифицировали за перевес саней. Как такое могло произойти?

— У нас перед стартом происходит специальное взвешивание. Дают разрисовку, в которой всё указано: вес экипировки, дополнительный вес, показанный вес и вес, который необходим. Так получилось, что был показан небольшой перевес. Он просто обсчитался. Такое бывает, но очень редко.

Dustin Satloff/Global Look Press Роман Репилов

— Чья это ошибка: самого спортсмена, тренерского штаба или организаторов?

— Честно, я не вникал в суть произошедшего. Спортсмен, в первую очередь, следит за своим весом и сам перед стартом всё проверяет. Просто так получилось, что он обсчитался.

— Как можете оценить промежуточные результаты сезона?

— В целом — я не совсем доволен показанными результатами. Были и хорошие, и плохие. Середина сезона у меня, скажем так, не очень удалась. В Калгари (Канада) в заездах допустил ошибку, в Лейк-Плэсиде (США) тоже была ошибка. А в Сигулде все два заезда проехал стабильно. Впереди главный старт — чемпионат мира (с 25 по 27 января — ред.). Это главная цель. И там уже надо показывать такие же хорошие результаты.

— Как проходит подготовка к чемпионату мира?

— В Винтерберге 15 января приступим к тренировкам в рамках международной учебно-тренировочной Интернациональной недели. Потом — официальные тренировочные заезды.

— У вас очень насыщенный график. Как вы выдерживаете такие нагрузки?

— Да, тренировочный график насыщенный — по восемь часов. Отдыхаем полтора часа и потом опять идём на тренировку. Плотный график. Но мы люди уже привыкшие к такому. Всё время надо находиться в движении. Конечно, устаёшь, а что поделать? Хочешь добиваться результатов — надо работать.

— Как вы проводите свободное время между тренировками?

— Стандартное времяпрепровождение — в телефоне посидеть, фильм посмотреть. Обязательно поговорить с семьёй. А так, после тренировок, у нас часовая работа с санями. Всё время надо что-то делать: с полозьями, что-то попробовать, переделывать.

— Какова ваша форма на данный момент?

— На прошедшем этапе я себя чувствовал очень хорошо. Даже сам от себя такого не ожидал. Чувство трассы было очень хорошим, чувствовал сани, тело. Я доволен своей формой на прошедшем старте.

— Какова атмосфера в команде? Ощущаете ли вы конкуренцию в сборной?

— У нас атмосфера в команде хорошая, все друг друга поддерживают и помогают, подсказывают если надо по трассе. И не важно — двухместный экипаж или одиночка. Кто чем может — тот тем и помогает.

— Каковы цели на остаток сезона?

— Цели на остаток сезона — показывать хороший результат, чтобы не снижать планку. Потому что когда ты поднимаешь планку, её нужно не снижать, нужно стараться оставаться на таком же уровне и выступать стабильно.

— Что можете сказать о следующем сезоне?

— По поводу следующего сезона нам всё потом расскажут. Стараются следующий сезон не затрагивать, сконцентрироваться на оставшихся стартах в текущем. От нас требуется то же, что и в этом сезоне — хорошо выступать каждый раз.

— Следите ли вы за ситуацией WADA и РУСАДА?

— Если честно, то особо за этой ситуацией лично я не следил. Слышал, что сейчас начались опять какие-то разбирательства. В команде особо не разговаривали на этот счёт. Конечно, сейчас началось непонятно что, всё никак не могут успокоиться. Это не хорошо, потому что не дают выступать ребятам. И что они хотят добиться этим — непонятно.

— Нет ли разговоров о «чистоте» российских спортсменов со стороны иностранных атлетов? Может быть, задают вопросы о ситуации в России или провоцируют?

— Нет. У нас, среди саночников, таких разговоров нет и не водится. Нас лично никто не спрашивал.