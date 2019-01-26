Самарин завоевал серебро на ЧЕ по фигурному катанию

https://news.ru/storage/news/dda64fad4cbce9664b1be2fb92673c2e/4c03e0cb-1b75-4df8-93ec-66221e50f66d_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Александр Самарин

Российский фигурист Александр Самарин завоевал серебро на чемпионате Европы по фигурному катанию в соревнованиях одиночников. По сумме двух прокатов он набрал 269,84 балла и уступил испанцу Хавьеру Фернандесу около балла.

Фернандес стал семикратным чемпионом континента.

Другие россияне — Михаил Коляда и Максим Ковтун — стали 5-м и 14-м соответственно.

Чемпионат Европы в Минске завершится 27 января показательными выступлениями.

Как сообщал News.ru, Тарасова назвала позором выступление Ковтуна на ЧЕ.