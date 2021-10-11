Журналист ничего не нарушил: Рудковская о скандале с Загитовой

Известный продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская в разговоре с NEWS.ru прокомментировала скандал между фигуристкой Алиной Загитовой и журналистом, который произошёл на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Ак Барсом» и «Металлургом». По её словам, если публичный человек приходит на публичное, тем более спортивное мероприятие, то он должен понимать, что к нему будет приковано большое внимание.

Ранее журналист издания «Спорт-Экспресс» рассказал, что Загитова в грубой форме потребовала удалить фотографии с ней, сделанные на хоккейном матче. Позже олимпийская чемпионка пожаловалась на нарушение её личных границ.

Если я хожу на какие-то мероприятия, меня фотографируют. Это ведь невозможно как-то запретить. Ты идёшь по улице, находишься в общественном месте, на шоу. Возьмите Уимблдон. Там постоянно на первых рядах куча звёзд. Всех фотографируют, хотят они этого или нет. Если ты сидишь на трибуне, ты должен быть готов, что тебя будут снимать. Я удивлена тем, что сказала Алина Загитова. Не знаю, насколько это правда. Если ты приходишь на мероприятие, если ты являешься селебрети, которую любят миллионы, ты должна быть готова к тому, что тебя будут фотографировать, к тебе будут подходить фанаты, журналисты, — сказала Рудковская.

Также продюсер отметила, что если человек хочет какой-то приватности, то ему не нужно ходить на такие масштабные мероприятия, либо стоит брать с собой охрану, которая будет вежливо просить журналистов удалить фото. Но и то, даже в этом случае журналист может не согласиться, и в принципе будет прав.

В моей практике были такие случаи. Я хожу на подобные мероприятия, как и мой муж, с охраной, дабы не было никаких провокаций ни со стороны прессы, ни со стороны кого-либо, — отметила она.

При этом Рудковская добавила, что формулировка Загитовой о связях может быть преувеличена.

Я не думаю, что она так сказала. Слова могу быть преувеличены. Допускаю, что могло быть с её стороны явное недовольство произошедшим. В данной ситуации — я не вижу никаких нарушений со стороны прессы. Потому что журналист выполнял чётко свою работу, это его профессия, — заключила она.

Ранее директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев объяснил свои слова о татарской дикции олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.