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Россиянки проиграли эстафету на КМ по биатлону

Ирина Старых imago sportfotodienst/Global Look Press

Ирина Старых

спорт [ версия для печати ]

Сборная команда Франции победила в женской эстафете на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге (1,09,27.7). Серебро досталось норвежкам (+11,5), бронза — немкам (+23,4).

Россиянки финишировали на пятой позиции, проиграв лидеру 1,46.2 минуты, использовав 14 дополнительных патронов.

В составе сборной России выступали Анастасия Морозова, Светлана Миронова, Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт.

Этап Кубка мира в Рупольдинге завершится 20 января гонками с общего старта.

Как писал News.ru, россияне упустили победу на КМ по лыжным гонкам.


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