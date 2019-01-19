Россиянки проиграли эстафету на КМ по биатлону

Сборная команда Франции победила в женской эстафете на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге (1,09,27.7). Серебро досталось норвежкам (+11,5), бронза — немкам (+23,4).
Россиянки финишировали на пятой позиции, проиграв лидеру 1,46.2 минуты, использовав 14 дополнительных патронов.
В составе сборной России выступали Анастасия Морозова, Светлана Миронова, Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт.
Этап Кубка мира в Рупольдинге завершится 20 января гонками с общего старта.
Как писал News.ru, россияне упустили победу на КМ по лыжным гонкам.